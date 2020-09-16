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darp iddiasıyla ifade verdi

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 16.9.2020 ABONE OL
Halil Sezai darp iddiasıyla ifade verdi
Şarkıcı Halil Sezai, Tuzla'da ekibiyle birlikte film çekimi yaptığı sırada çekime karşı çıkan mahalle sakini ile tartıştı. İddiaya göre tartışma sırasında Halil Sezai ve vatandaş arasında arbede yaşandı. Söz konusu kişi Halil Sezai tarafından darp edildiğini öne sürerek şikayetçi oldu. Halil Sezai'de bu kişiden şikayetçi oldu. Karşılıklı şikayetler üzerine olay yerine gelen polis tarafları ifadelerinin alınması için polis merkezine götürdü. Halil Sezai, polis merkezinde verdiği ifadenin ardından ayrılırken, hazırlanan dosyanın savcılığa gönderileceği belirtildi.
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Halil Sezai darp iddiasıyla ifade verdi
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