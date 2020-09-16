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haberi: 'nin darp ettiği yaşlı adam konuştu: "Kalbim tıkalıydı, yerdeyken bile tekme attı..."

67 yaşındaki komşusu 'i yaka paça döven, yumruk ve tekmeler atan hakkında haberleri peş peşe geliyor! İstanbul'un Tuzla ilçesinde yaşanan olayda komşusu Hüseyin Meriç'i feci şekilde darp eden Halil Sezai'nin komşusuna "Ezan mı okuyorsun lan sen O.Ç, ezan mı okuyorsun sen kimsin." gibi skandal sözler söylediği kameralara yansıdı. Skandal olayın ardından gözaltına alınan Halil Sezai gece yarısı serbest kaldı. Darp edilen yaşlı adam kalbinin tıkalı olduğunu söylediğini Halil Sezai'nin daha çok vurduğunu ifade etti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 16.9.2020 14:11 Son Güncelleme: 16.9.2020 14:35 ABONE OL
Son dakika haberi: Halil Sezai'nin darp ettiği yaşlı adam konuştu: Kalbim tıkalıydı, yerdeyken bile tekme attı...

İncir Reçeli filmiyle ünlenen Halil Sezai, sabah saatlerinde ortaya çıkan videoyla birlikte sosyal medyada en çok konuşulan kişiler arasında yer aldı. Halil Sezai'nin 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i feci çekilde dövdüğü anlar ortaya çıktı. Halil Sezai'nin yaşlı komşusuna saldırdığı anları haberimizin içinden izleyebilirsiniz. CHP'li Eren Erdem'in olay sonrası tweeti de ortalığı karıştırdı. "Dostlarımız yanında" diyen Eren Erdem'in bu tavrı herkesi şok etti. İşte son dakika haberinin detayları ve Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü anların görüntüsü...

İŞTE DARP EDİLEN YAŞLI ADAMIN AÇIKLAMALARI!

Son dakika haberi; Şarkıcı Halil Sezai'in tekme tokat dövdüğü 67 yaşındaki adamdan flaş açıklama | Video

Son dakika haberi: Ünlü Şarkıcı Halil Sezai'in 67 yaşındaki adamı tekme tokat dövdüğü şok görüntüler ortaya çıktı | Video

GÖRÜNTÜLERDE SKANDAL SÖZLER! EZAN MI OKUYORSUN SEN DEDİ DAHA ÇOK DÖVDÜ...

Halil Sezai darp iddiasıyla gözaltına alındı. Ünlü şarkıcı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yaşlı adamı darp eden şarkıcının, götürüldüğü karakolda nezarette tutulduğu öğrenildi. Mağdur adam, "Beni döverken kelime-i şehadet getirdim, 'Ezan mı okuyorsun lan sen?' diye daha çok dövdü." dedi.

Şarkıcı Halil Sezai, kiraladığı villada film çekimine izin vermeyen yan komşusunu darp ve tehdit ettiği gerekçesiyle karakolluk oldu. Habertürk'ün haberine göre Tuzla'da film çekimi yapan Halil Sezai, mahalle sakini olduğu ifade edilen bir vatandaşla tartışma yaşadı. Edinilen bilgilere göre bu kişi, şarkıcı ve ekibinin çekim yapmasına izin vermeyeceğini söyledi.

CHP'Lİ EREN ERDEM'İN TWEETLERİ TEPKİ ÇEKTİ!

Tüm kamuoyu yaşlı adamın darp edilmesine karşı birleşmişken CHP'li Eren Erdem'in Halil Sezai'ye sahip çıkıp, "dostlarımız seninle birlikte" diyerek mesaj vermesi sosyal medyada büyük tepki çekti.

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Son dakika haberi: Halil Sezai'nin darp ettiği yaşlı adam konuştu: "Kalbim tıkalıydı, yerdeyken bile tekme attı..."
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