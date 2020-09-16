İnşaat işçilerinin 'defilesi' sosyal medyayı salladı!

"ÜNLÜ İSİMLERDEN TEKLİF ALDIK"



Çekilen videoyu sosyal medya hesabına yükleyen Müjdat Uğur da, 2 günde 5 milyon izlenen video sonrası ünlü isimlerden teklifler aldıklarını kaydederek, "Daha öncede böyle videolar yapıyorduk. Bu videonun bu kadar izleneceğini tahmin etmiyorduk. Çok güzel oldu. Beğeniler geldi. Demek ki iyi bir şey yapmışız ki vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bu sıkıntılı süreçte böyle bir şey yaparak insanları sevindirdiysek ne mutlu bizlere. Demek ki iyi yoldayız.