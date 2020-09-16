İnternetten tanıştığı kadına kâbusu yaşattı! Zorla eve kilitleyip tecavüz etti

İnternetten tanıştığı kadını bekâr olduğuna ikna ederek evine davet eden genç adam mağdur kadını eve kilitleyip zorla tecavüz edip birde parasını gasp etti. Olay geçtiğimiz aylarda İstanbul Gaziosmanpaşa'da meydana geldi. L.K., isimli genç kadın ve O.D., ile sosyal medya üzerinden arkadaş oldu.

ÇOCUK KIYAFETLERİ GÖRÜNCE EVLİ OLDUĞUNU ANLADI



İki arkadaş sohbet ilerleyince görüşmeye karar verdi. O.D., genç kadını evine davet edince L.K., kendisini oturduğu ikametinden almasını istedi. Çift bir süre dışarıda vakit geçirdikten sonra genç adamın evine gitmeye karar verdi. L.K., kendisini bekar olarak tanıtan O.D.'nin evine çocuk kıyafetleri görünce evli olduğunu anlayarak konutu terk etmek istedi.

TECAVÜZ EDİP PARASINI GASP ETTİ



Genç kadının gitmesine izin vermeyen O.D., kapıyı kilitleyerek L.K.'ya tecavüz etmeye kalktı. Mağdur kadının yardım istemesine rağmen zorla cinsel birliktelik yaşayan O.D., ilişki sonrası birde üzerinde bulunan parasını isteyince L.K., korkuya kapılarak parayı verip evden uzaklaştı.

'PARA KARŞILIĞINDA BİRLİKTE OLDUK'



Yaşadığı saldırı sonucu karakola giden genç kadının ihbarı sonrası O.D., hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan genç adam L.K., ile 200 lira para karşılığında kendisinin de isteğiyle cinsel birliktelik yaşadığını daha sonra evde bulunan altınlarının kaybolduğunu ve genç kadından şüphelendiğini anlattı.

32,5 YIL HAPSİ İSTENİYOR



Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda Adli Tıp Kurumundan gelen rapor ve yaşanan olayın hayatın olağan akışına uygun olduğunu belirterek şüpheli hakkında 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Konutta veya Eklentilerinde Yağma' ve 'Nitelikli Cinsel Saldırı' suçları kapsamında hakkında 32,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.