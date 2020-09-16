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'da dini duyguları istismar eden kişiler hakkında işlem yapıldı

'da vatandaşların dini duygularını istismar ederek rahatsızlık veren ve şehir dışından geldiği tespit edilen kişiler hakkında yasal işlem yapıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 16.9.2020 10:52 ABONE OL
Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde, kente dışarıdan geldikleri tespit edilen ve gerek vatandaşlara gerekse esnafa zorla dua kitapları satışı yapmak isteyen kişiler tespit edildi. Tespit edilen kişiler Emniyet Müdürlüğü ve Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan müşterek çalışma sonrasında yakalandı. Şahıslara 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 37. maddesine (rahatsızlık verme) göre işlem yapıldı.
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Isparta'da dini duyguları istismar eden kişiler hakkında işlem yapıldı
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