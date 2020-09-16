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Kaçak kazı faciası: İki ölü, 3 yaralı

Giriş Tarihi: 16.9.2020 ABONE OL
Kaçak kazı faciası: İki ölü, 3 yaralı
İZMİR Selçuk'ta, kaçak kazı yapmak için 13 metrelik kuyuya giren Altan Adnan Sarıbaş (61) ve Masum Yenidünya (36) hayatını kaybetti. Olay saat 20.00 sıralarında Efes Antik Kenti yakınlarında bulunan Herkül Kalesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre kaçak kazı yapmak için bölgeye gelen 5 arkadaş, jeneratörle derinliği yaklaşık 13 metrelik bir kuyuya girdi. Kuyudaki gaz sebebiyle fenalaşan Nazım Türkeş ve Gürsel Kutlu dışarıya çıkarak kendi imkânlarıyla Selçuk Devlet Hastanesi'ne gitti. İki yaralının, kuyuda üç arkadaşlarının daha olduğunu söylemesi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, kuyuda kimliği belirlenemeyen 2 kişinin cansız bedenine ulaştı, Şahin Vural ise yaralı olarak kurtarıldı.
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Kaçak kazı faciası: İki ölü, 3 yaralı
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