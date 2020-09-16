Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kıyıya vuran ölü yunus turistleri şoke etti

Kıyıya vuran ölü yunus turistleri şoke etti

’da kıyıya vuran ölü yunus otel çalışanlarını ve turistleri şok etti. Akyarlar Mahallesi’nde sahil kenarındaki otelin çalışanları, denizden kıyıya bir cismin yaklaştığını gördü.

İHA
Giriş Tarihi: 16.9.2020 18:44 ABONE OL
Kıyıya vuran ölü yunus turistleri şoke etti

Yaklaşan cismi önce ceset sanan otel çalışanları, sahile iyice yaklaştığında bunun bir ölü yunus olduğunu anladı. Yaklaşık bir hafta önce öldüğü anlaşılan yunusu karaya çeken vatandaşlar, yetkililere haber verdi. Hayvanın kuyruk kısmındaki yara dikkat çekti. Yunusu karaya çıkaran otel çalışanlarından Şahin Kazanlı, yaptığı açıklamada "Burada göçmen kaçakçılığı çok olduğu için yunus, açıktan kıyıya doğru gelirken biz onu ilk bir göçmene ait ceset sandık. Kıyıya iyice yaklaşınca yunus balığı olduğunu anladık. Karaya çıkardık, yetkililere haber verdik. Gelip almalarını bekliyoruz" dedi. Ölü yunus, Bodrum Belediyesi ekiplerince bölgeden kaldırılarak uygun bir yere gömülmek üzere götürüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kıyıya vuran ölü yunus turistleri şoke etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA