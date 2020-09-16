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Koronavirüslü hasta 'Bu kadarı olmaz' dedirtti! Elazığ'da Korana virüs (Covid-19) testi pozitif olmasına rağmen karantinayı ihlal edip iş yerini açan şahıs, polis tarafından yakalanarak ambulansa yurda götürüldü. Bu sırada şahsın polise, 'Adam mı öldürdüm' dediği bunun üzerine ise polisin ise 'Şu anda bu şekilde adam öldürmeye teşebbüs ediyorsun' dediği öğrenildi. Ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsa önce eldiven verdi ve yeni maske taktırarak ambulansa aldı.

İHA Giriş Tarihi: 16.9.2020 09:39 Son Güncelleme: 16.9.2020 09:45 ABONE OL

Olay, kent merkezinde Şehit İlhanlar Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde iş yeri bulunan ve Covid-19 testi pozitif çıkan A.K. (49), 14 gün karantinaya alındı. Evinde bulunamayan şahsı polis, karantinada olmasına rağmen iş yerini açarak satış yapmaya başladığı dükkanında yakaladı. Polis, hemen sağlık ekiplerine bildirerek ambulans istedi.

ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS... Bu sırada şahsın polise, 'Adam mı öldürdüm' dediği bunun üzerine ise polisin ise 'Şu anda bu şekilde adam öldürmeye teşebbüs ediyorsun' dediği öğrenildi. Ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsa önce eldiven verdi ve yeni maske taktırarak ambulansa aldı.

Şahıs ambulansla, Elazığ Valiliği tarafından alınan karar gereği karantina süresi bitene kadar kalacağı İzzetpaşa Öğrenci Yurdu'na götürüldü.