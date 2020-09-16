Kuş Cenneti’nde korkutan yangın

Samsun'da, Türkiye'nin en önemli sulak alanlarının başında gelen, 56 bin hektarlık Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 19 Mayıs ilçesi Yörükler Mahallesi sınırlarındaki sazlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 2 bin hektarlık alanda etkili olan yangına çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında söndürme çalışmalarının devam ederken, jandarma ekiplerinin de yangın çıkaran şüpheliler hakkında çalışma başlattığı öğrenildi.Kızıırmak Deltası Kuş Canneti 13 Nisan 2016'da Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındı. Samsun'da, 359 kuş türünün yaşadığı, 56 bin hektarlık Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin korunması için bölge Temmuz 2018'de araç girişine kapatıldı. 5 bin 174 hektarlık kısmı Yaban Hayatı Geliştirme Alanı olan ve Uluslararası Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunan deltada irili ufaklı 20 göl ile büyük bataklık ve sazlık alanlar yer alıyor. Öte yandan Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde de dün yangın çıktı. Kavakköy köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına 1 uçak, 5 helikopter, 24 arazöz ve 150 personelle müdahale edildiği bildirildi.