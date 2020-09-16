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’den , yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı! 16 Eylül bugün hava nasıl olacak? O illerde yaşayanlar dikkat!

Genel Müdürlüğü’nden , yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı geldi. Eylül ayının ortalarından itibaren bazı illerimizde sağanak yağışlar hakim olurken bazı illerimizde ise kuvvetli rüzgar ve fırtına etkisini gösteriyor. Meteoroloji tarafından yayınlanan son değerlendirmelere göre, Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı, Gümüşhane'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre; 16 Eylül bugün hava nasıl olacak? İşte hava durumu uyarıları ve il il sıcaklık değerleri…

Giriş Tarihi: 16.9.2020 07:11 Son Güncelleme: 16.9.2020 07:17 ABONE OL
Meteoroloji’den son dakika hava durumu, yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı! 16 Eylül bugün hava nasıl olacak? O illerde yaşayanlar dikkat!

'den uyarısı gelmeye devam ediyor. Eylül ayının ortalarında bazı illerimizde sağanak yağış hakim olurken bazı illerimizde kuvvetli rüzgar ve fırtına görülüyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hava durumu raporu yayınlandı. MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı, Gümüşhane'nin doğu kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Bu bağlamda; Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il hava durumu tahminleri ile son dakika haberinin detayları!

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN O İLLER İÇİN UYARI!

MGM hava durumu raporunu yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı, Gümüşhane'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu uyarıları

Meteoroloji’den son dakika hava durumu, yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı! 16 Eylül bugün hava nasıl olacak? O illerde yaşayanlar dikkat!

METEOROLOJİ UYARDI! BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 16 EYLÜL 2020

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı, Gümüşhane'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu, yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı! 16 Eylül bugün hava nasıl olacak? O illerde yaşayanlar dikkat!

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji’den son dakika hava durumu, yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı! 16 Eylül bugün hava nasıl olacak? O illerde yaşayanlar dikkat!

ANTALYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 31°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı, Gümüşhane'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 30°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 34°C

Az bulutlu

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu, yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı! 16 Eylül bugün hava nasıl olacak? O illerde yaşayanlar dikkat!
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