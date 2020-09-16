Meteoroloji’den son dakika hava durumu, yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı! 16 Eylül bugün hava nasıl olacak? O illerde yaşayanlar dikkat!

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı gelmeye devam ediyor. Eylül ayının ortalarında bazı illerimizde sağanak yağış hakim olurken bazı illerimizde kuvvetli rüzgar ve fırtına görülüyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hava durumu raporu yayınlandı. MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı, Gümüşhane'nin doğu kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Bu bağlamda; Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il hava durumu tahminleri ile son dakika haberinin detayları!

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN O İLLER İÇİN UYARI!

MGM hava durumu raporunu yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı, Gümüşhane'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu uyarıları