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Nisan Ayı Hangi Burç? 2020 Nisan Ayında Doğanlar Hangi Burçtur ve Özellikleri Nelerdir?

Bir kişinin burcu hayata gözlerini açtığı anda belli olmaktadır. Birbirinden farklı 12 güneş burcunun tarihleri farklıdır. Karşımızdaki kişinin kişisel özellikleri hakkında bizlere bilgiler sunmaktadır. Burç yorumları da günlük, aylık ve yıllık olarak milyonlarca kişi tarafından düzenli olarak takip edilir. Nisan ayında doğan kişiler için Nisan ayı hangi burç sorusunun cevabı ise sıkça araştırılır. Peki, Nisan ayı hangi burç? Nisan ayında doğanlar hangi burçtur ve kişisel özellikleri nelerdir?

Giriş Tarihi: 16.9.2020 21:31 ABONE OL
Nisan Ayı Hangi Burç? 2020 Nisan Ayında Doğanlar Hangi Burçtur ve Özellikleri Nelerdir?

Burçlar, 12 tanedir. Her bir burç farklı özelliklere sahiptir. Hayata gözlerini açan bir kişinin doğum tarihine göre de hangi burca sahip olduğu belli olur. Bu burç size özel hayatınız ile ilgili de öneriler sunar. Daha birçok kişisel özellik hakkında bilgi veren burçların yorumları da yakından takip edilmektedir. Nisan ayında doğan kişiler için Nisan ayı hangi burç sorusunun cevabı ise sıkça araştırılır. Peki, Nisan ayında doğanlar hangi burçtur ve özellikleri nelerdir?

NİSAN AYI HANGİ BURÇ?

Nisan ayında hayata gözlerini açan bir kişinin ne burcu olduğu da merak konusu olmaktadır. Nisan ayı burçlarını ve özelliklerini öğrenmek için doğru yerdesiniz. Nisan ayı burcunun şanslı sayısı, şanslı günü, karşıt burcu ve daha birçok özelliklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

21 Mart - 21 Nisan tarihleri arasında doğan bir kişi Koç burcudur.

21 Nisan -21 Mayıs tarihleri arasında doğan bir kişi ise Boğa burcudur.

BOĞA BURCU YORUMU İÇİN TIKLAYINIZ

KOÇ BURCU YORUMU İÇİN TIKLAYINIZ

NİSAN AYI BURCU ÖZELLİKLERİ

Koç Burcu Özellikleri

Grup: Ateş/erkeksi/değişken

Yönetici Gezegen: Mars

Renk: Ateş kırmızı, nar çiçeği

Uğurlu Taş: Pırlanta, yakut, ameist, demir

Şanslı Sayı: 9

Şanslı Gün: Salı

Karşıt Burç: Terazi

Şehirler: Floransa, Verona, Marsilya, Birminghom, Saragosa

Metal: Demir

Çiçekler: Lale, gelincik, renkli sardunya, hanımeli

Ağaçlar: Kara çam, selvi, ak diken

Boğa Burcu Özellikleri

Grup: Toprak/dişi/sabit/negatif

Yönetici Gezegen: Venüs

Renk: Ateş pembe, açık mavi, eflatun

Uğurlu Taş: Elmas

Şanslı Sayı: 6

Şanslı Gün: Cuma

Karşıt Burç: Akrep

Şehirler: Newyork, Dublin, Leipzig, Rodos

Metal: Bakır

Çiçekler: Pembe gül, pembe karanfil, şebboy, menekşe

Ağaçlar: selvi, dişbudak, asma incir, elma, armut, kayısı badem, eğreltiotu

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Nisan Ayı Hangi Burç? 2020 Nisan Ayında Doğanlar Hangi Burçtur ve Özellikleri Nelerdir?
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