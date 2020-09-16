Öğrencinin testi pozitif çıktı, 26 kişi karantinaya alındı

Edinilen bilgiye göre Yayla Ortaokulu'nda öğrenim gören 8. sınıf öğrencisinin korona virüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine ailesine de test yapılması kararlaştırıldı. Öğrencinin evinde tedavi altına alınmasının ardından Sağlık Müdürlüğü ekipleri filyasyon çalışması başlattı.

Bunun üzerine sınıfta öğrenim gören 24 öğrenci ve 2 öğretmenin de karantina altına alınmasına karar verildi. Karantina altına alınanların 14 günlük gözlem süreci devam ediyor.

Öte yandan Milli Eğitim İl Müdürü Ali Tosun da testi pozitif çıkan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti. Gözlem altındaki diğer öğrencilerin de uzaktan eğitim sürecinin devam ettiğini sözlerine ekledi.