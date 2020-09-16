Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Öğrencinin testi pozitif çıktı, 26 kişi karantinaya alındı

Öğrencinin testi pozitif çıktı, 26 kişi karantinaya alındı

'ta bir ortaokulda 8. sınfı öğrencisinin virüs testi pozitif çıktı. Yapılan çalışması ile 24 öğrenci ile 2 öğretmen karantina altına alındı. İl Müdürü Ali Tosun, testi pozitif çıkan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti. Gözlem altındaki diğer öğrencilerin de sürecinin devam ettiğini sözlerine ekledi.

İHA
Giriş Tarihi: 16.9.2020 16:29 ABONE OL
Öğrencinin testi pozitif çıktı, 26 kişi karantinaya alındı

Edinilen bilgiye göre Yayla Ortaokulu'nda öğrenim gören 8. sınıf öğrencisinin korona virüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine ailesine de test yapılması kararlaştırıldı. Öğrencinin evinde tedavi altına alınmasının ardından Sağlık Müdürlüğü ekipleri filyasyon çalışması başlattı.

Bunun üzerine sınıfta öğrenim gören 24 öğrenci ve 2 öğretmenin de karantina altına alınmasına karar verildi. Karantina altına alınanların 14 günlük gözlem süreci devam ediyor.
Öte yandan Milli Eğitim İl Müdürü Ali Tosun da testi pozitif çıkan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti. Gözlem altındaki diğer öğrencilerin de uzaktan eğitim sürecinin devam ettiğini sözlerine ekledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Öğrencinin testi pozitif çıktı, 26 kişi karantinaya alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA