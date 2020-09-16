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Orman işçisi barakada ölü bulundu

'nın Orhangazi ilçesinde orman işçisi kaldığı barakada ölü olarak bulundu.

İHA
Giriş Tarihi: 16.9.2020 17:30 ABONE OL
Orman işçisi barakada ölü bulundu

Olay, Yeni Sölöz Mahallesi'nden Gürle Dağı'na giden yol üzerinde bulunan ve orman işçilerinin kaldığı bir barakada meydana geldi. Alınan bilgilere göre Düzce'den Orhangazi'ye gelerek Gürle Dağı'nda Orman İşletme Şefliği sorumluluk alanında orman işçisi olarak çalışan Yaşar Özkan (56), kaldığı barakada ölü olarak bulundu.

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yaşar Özkan'ın cesedi savcının incelemesinin ardından ceset Orhangazi Devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşar Özkan'ın cenazesi ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Orman işçisi barakada ölü bulundu
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