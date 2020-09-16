PS5 ne zaman çıkacak, özellikleri neler olacak? PlayStation 5 fiyatı ne kadar olacak?

PlayStation 5 Türkiye fiyatı ne kadar? sorusu oyun severler tarafından en çok araştırılan konular arasında kendine yer buluyor. Bugün Sony 23.00'da canlı gerçekleştireceği etkinlik ile PS5'e dair merak edilenleri açıklayacak. Yepyeni özellikleriyle oyunculara özel bir deneyim yaşatması beklenen PS5 tanıtımı bu gece yapılacak. Saat 23:00'te başlayacak etkinlikle PlayStation 5 ilk kez görücüye çıkacak ve özellikleri tanıtılacak. Peki, PS5 ne zaman çıkacak, özellikler neler olacak? PlayStation 5 fiyatı ne kadar olacak?

PLAYSTATION 5 ETKİNLİĞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

PlayStation 5 etkinliği Türkiye saati ile 23:00'te başlayacak. PlayStation YouTube ve Twitch kanalları üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

ETKİNLİKTE BAŞKA NELER OLACAK?

Etkinlikte PS5'in fiyatı ve özellikleri dışında oyunlarla ilgili de tanıtımların olması bekleniyor. Önceki etkinlikler de sadece tanıtım fragmanlarını gördüğümüz bazı oyunların, oynanış videoları yayınlanabilir.

Çok ilginç bir iddia daha var. Söylenenlere göre PS5'e özel Silent Hill tanıtabilir. Daha önce Silent Hill'in yeni baştan yapıldığına dair bir takım söylentiler vardı, ancak zamanla bu dedikodular oyunun PS5'e özel olmasına doğru yöneldi.

PlayStation 5'in ne kadar fiyata sahip olacağını, özelliklerini ve oyunları bu akşam öğreneceğiz.