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'da dehşet anları! Tartıştığı sürücüye satırla saldırdı!

'da iki sürücü arasında çıkan yol verme kavgasında korku dolu dakikalar yaşandı. Taraflardan biri satırla saldırarak adeta dehşet saçtı. Diğer sürücü ise kendini meyve kasası ile korumaya çalıştı. Vatandaşların araya girmesiyle facianın önüne geçildi.

İHA
Giriş Tarihi: 16.9.2020 16:56 Son Güncelleme: 16.9.2020 17:01 ABONE OL
Sakarya'da dehşet anları! Tartıştığı sürücüye satırla saldırdı!

Olay, Adapazarı ilçesinde bulunan Ulus Caddesi ve Hendek Caddesinin kesiştiği noktada öğlen saatlerinde meydana geldi.

Sakarya'da dehşet anları! Tartıştığı sürücüye satırla saldırdı!

Edinilen bilgilere göre, isimleri henüz öğrenilemeyen iki kişi yol vermeme ve bir birlerine küfür ettiği iddiasıyla kavga etmeye başladı.

Sakarya'da dehşet anları! Tartıştığı sürücüye satırla saldırdı!

KENDİNİ MEYVE KASASIYLA KORUDU

Kavganın büyümesi üzerine taraflardan biri bir dükkana girerek aldığı satırla adeta dehşet saçtı. Diğer sürücü ise satır darbelerinden kendini yol kenarından bulduğu meyve kasasıyla korumaya çalıştı.

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Sakarya'da dehşet anları! Tartıştığı sürücüye satırla saldırdı!

Çevredeki vatandaşların araya girmesi sonucu olası bir facianın önüne geçilirken bir süre daha devam eden kavga tarafların araca binerek uzaklaşmasıyla son buldu.

Sakarya'da dehşet anları! Tartıştığı sürücüye satırla saldırdı!

Kavga anını ise bir vatandaş saniye saniye cep telefonuyla kayıt altına aldı.

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Sakarya'da dehşet anları! Tartıştığı sürücüye satırla saldırdı!
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