Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Online ile MPİ 16 Eylül Şans Topu sonuçları bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Şans Topu sonuçları için geri sayım başladı. Şanslarını denemek isteyenler kazandıran numaraları MPİ ile canlı ve noter huzurunda öğreniyor. Zengin olma hayali ile bugün için kuponlarını oluşturanlar Şans Topu çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki 16 Eylül 2020 Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Online MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama motoru sizlerle…
Şans Topu'nun büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam yapılacak. Şans Topu çekilişi, 16 Eylül 2020 Çarşamba günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak. MP TV ile canlı yayınlanacak olan dev çekilişin ardından kazandıran numaraları heyecanla araştırılacak.
16 Eylül Şans Topu sonucu bilet sorgulama ve oyuna ilişkin diğer detaylar ise şu şekilde;
Şans Topu çekilişinin sonuçları https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar adresinde ve sabah.com.tr'de olacak. Güncel sonuçlar için haberimizi takip etmeye devam edin.
ŞANS TOPU CANLI ÇEKİLİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.