Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Online ile MPİ 16 Eylül Şans Topu sonuçları bilet sorgulama ekranı

sonuçları saat kaçta açıklanacak? Online ile MPİ 16 Eylül bilet sorgulama ekranı

Şans oyunu tutkunları sonuçlarını sorgulamaya başladı. Her hafta Çarşamba günü İdaresi tarafından yapılan çekiliş sonuçları canlı ve noter huzurunda açıklanıyor. Zengin olma hayallerini bu haftaya bırakanlar MPİ bilet sorgulama ekranı ile kazandıran numaraları sorguluyor. Geçen haftaki çekiliş sonucunda 726.777.015 TL tek kişiye isabet etti. Peki saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Online 12 Eylül MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama motoru

Giriş Tarihi: 16.9.2020 15:27 ABONE OL
Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Online ile MPİ 16 Eylül Şans Topu sonuçları bilet sorgulama ekranı

İdaresi tarafından gerçekleştirilen sonuçları için geri sayım başladı. Şanslarını denemek isteyenler kazandıran numaraları MPİ ile canlı ve noter huzurunda öğreniyor. Zengin olma hayali ile bugün için kuponlarını oluşturanlar Şans Topu çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki 16 Eylül 2020 saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Online MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama motoru sizlerle…

ŞANS TOPU SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? 16 EYLÜL ŞANS TOPU SONUÇLARI BİLET SORGULAMA

Şans Topu'nun ödüllü çekilişi bu akşam yapılacak. Şans Topu çekilişi, 16 Eylül 2020 Çarşamba günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak. MP TV ile canlı yayınlanacak olan dev çekilişin ardından kazandıran numaraları heyecanla araştırılacak.

16 Eylül Şans Topu sonucu bilet sorgulama ve oyuna ilişkin diğer detaylar ise şu şekilde;

Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Online ile MPİ 16 Eylül Şans Topu sonuçları bilet sorgulama ekranı

çekilişinin sonuçları https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar adresinde ve sabah.com.tr'de olacak. Güncel sonuçlar için haberimizi takip etmeye devam edin.

ŞANS TOPU CANLI ÇEKİLİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Online ile MPİ 16 Eylül Şans Topu sonuçları bilet sorgulama ekranı

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Online ile MPİ 16 Eylül Şans Topu sonuçları bilet sorgulama ekranı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA