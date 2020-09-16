SAYISAL LOTO SONUÇLARI canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 16 Eylül 2020 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

MPİ (Milli Piyango İdaresi) ile Sisal Şans'ın ortaklığında Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi günleri çekilişi düzenlenen Sayısal Loto sonuçları 16 Eylül 2020 Çarşamba (bugün) Milli Piyango Online üzerinden MP TV'de canlı çekilişle şanslı numaraları açıklandı. Yapılan çekilişlerde 6 kazandıran numaraları doğru tahmin eden çıkmayınca 62 milyon TL'lik büyük ikramiye devretmişti. Bu bağlamda MP TV'de canlı yayın ile şanslı numaraları doğru tahmin etmek ve hayallerini kurduğu büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen şans oyunu severler günün şanslı numaralarını merak ederek MPİ 16 Eylül Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusunun cevaplarını merak ederek araştırmalarını sürdürüyor. Sayısal Loto 16 Eylül çekiliş sonuçları ile MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı ve tüm son dakika detaylarını bu burada bulabilirsiniz.
MPİ Çılgın Sayısal Loto 16 Eylül canlı çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranını burada bulabilir, günün kazandıran numaralarını öğrenerek biletinizle sorgulama yaparak kontrol edebilirsiniz. İşte 16 Eylül Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı…
SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
Sen Seç!
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.
SİSTEM OYUNU
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.