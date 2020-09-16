SAYISAL LOTO SONUÇLARI canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 16 Eylül 2020 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

MPİ (Milli Piyango İdaresi) ile Sisal Şans'ın ortaklığında Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi günleri çekilişi düzenlenen Sayısal Loto sonuçları 16 Eylül 2020 Çarşamba (bugün) Milli Piyango Online üzerinden MP TV'de canlı çekilişle şanslı numaraları açıklandı. Yapılan çekilişlerde 6 kazandıran numaraları doğru tahmin eden çıkmayınca 62 milyon TL'lik büyük ikramiye devretmişti. Bu bağlamda MP TV'de canlı yayın ile şanslı numaraları doğru tahmin etmek ve hayallerini kurduğu büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen şans oyunu severler günün şanslı numaralarını merak ederek MPİ 16 Eylül Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusunun cevaplarını merak ederek araştırmalarını sürdürüyor. Sayısal Loto 16 Eylül çekiliş sonuçları ile MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı ve tüm son dakika detaylarını bu burada bulabilirsiniz.

16 EYLÜL SAYISAL LOTO SONUÇLARI

MPİ Çılgın Sayısal Loto 16 Eylül canlı çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranını burada bulabilir, günün kazandıran numaralarını öğrenerek biletinizle sorgulama yaparak kontrol edebilirsiniz. İşte 16 Eylül Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı…