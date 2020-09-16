Servis şoförünün yürüyen kadına sözlü tacizi kamerada

Olay, Beyoğlu, Kasımpaşa'da dün öğlen saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yürüyen Dilek K. isimli kadının arkasından gelen servis minibüsü yavaşlayarak durdu. Camını açan şoför, Dilek K.'ya gideceği yere götürebileceğini söyleyerek kendisiyle gelmesini istedi. Bu istek karşısında şoka uğrayan kadın cep telefonu kamerasını açarak o anları kayıt altına almaya başladı.

Son dakika haberi: İstanbul'da yolda yürüyen kadınları taciz eden sapık servis şoförü kamerada | Video

GÖRÜNTÜLENDİĞİNİ FARK EDİNCE...

Görüntülendiğini fark eden servis minibüsünün şoförü ise paniğe kapılarak aracıyla olay yerinden uzaklaştı. Yolda yürüdüğü sırada tanımadığı bir kişi tarafından sözlü tacize maruz kaldığını belirten kadın ise yaşadığı o anları paylaşarak duruma tepki gösterdi. Görüntülerde servisin aynı zamanda öğrenci taşımak içinde kullanıldığı görüldü.