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Servis şoförünün yürüyen kadına sözlü tacizi kamerada

'nda kaldırımda yürüyen bir kadına laf atarak sözlü tacizde bulunan servis şoförü cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yürüyen Dilek K. isimli kadının arkasından gelen servis minibüsü yavaşlayarak durdu.  Camını açan şoför, Dilek K.'ya gideceği yere götürebileceğini söyleyerek kendisiyle gelmesini istedi. Bu istek karşısında şoka uğrayan kadın cep telefonu kamerasını açarak o anları kayıt altına almaya başladı.

DHA
Giriş Tarihi: 16.9.2020 12:20 Son Güncelleme: 16.9.2020 12:59 ABONE OL
Servis şoförünün yürüyen kadına sözlü tacizi kamerada

Olay, Beyoğlu, Kasımpaşa'da dün öğlen saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yürüyen Dilek K. isimli kadının arkasından gelen servis minibüsü yavaşlayarak durdu. Camını açan şoför, Dilek K.'ya gideceği yere götürebileceğini söyleyerek kendisiyle gelmesini istedi. Bu istek karşısında şoka uğrayan kadın cep telefonu kamerasını açarak o anları kayıt altına almaya başladı.

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GÖRÜNTÜLENDİĞİNİ FARK EDİNCE...

Görüntülendiğini fark eden servis minibüsünün şoförü ise paniğe kapılarak aracıyla olay yerinden uzaklaştı. Yolda yürüdüğü sırada tanımadığı bir kişi tarafından sözlü tacize maruz kaldığını belirten kadın ise yaşadığı o anları paylaşarak duruma tepki gösterdi. Görüntülerde servisin aynı zamanda öğrenci taşımak içinde kullanıldığı görüldü.

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Servis şoförünün yürüyen kadına sözlü tacizi kamerada
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