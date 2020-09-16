Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Silivri'de vicdansızlık; otomobile bağladığı köpeği metrelerce sürükledi

'de vicdansızlık; otomobile bağladığı köpeği metrelerce sürükledi

'de bir kişi aracına iple bağladığı köpeği yolda metrelerce sürükledi. Otomobil yoldan geçen diğer sürücüler tarafından durduruldu. Yaralı köpek olay yerinden kaçarken, vicdansız sürücü hakkında başlatılan re 'sen soruşturma kapsamında para cezası kesildiği öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 16.9.2020 17:33 Son Güncelleme: 16.9.2020 17:33 ABONE OL
Silivri'de vicdansızlık; otomobile bağladığı köpeği metrelerce sürükledi

Silivri, Çeltik Mahallesi'nde bir kişi aracının arkasına bağladığı köpeği yolda metrelerce sürükledi. Yoldan geçen diğer sürücüler korna çalarak, vicdansız adamı durdurdu. Otomobilinin penceresini açan kişinin savunması ise pes dedirtti. Vicdansız kişi, "Yazlığıma götürüyorum. İçeride bir hayvan daha var. Hasta. O yüzden bağladım" dedi. Yaralı köpek diğer sürücüler tarafından kurtarıldıktan sonra kaçarken, sürücü hakkında başlatılan re 'sen soruşturma kapsamında para cezası kesildiği öğrenildi. Öte yandan köpeğin sürüklendiği ve sürücünün açıklama yaptığı anlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Silivri'de vicdansızlık; otomobile bağladığı köpeği metrelerce sürükledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA