Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Simav’da korkutan fabrika yangını

Simav’da korkutan fabrika yangını

’nın Simav ilçesinde bir kontrplak fabrikasında çıkan itfaiye ekiplerinin 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İHA
Giriş Tarihi: 16.9.2020 22:39 ABONE OL
Simav’da korkutan fabrika yangını

Alınan bilgiye göre, Yeşilköy çıkışındaki panel kontrplak fabrikasının kazan dairesi bölümünde elektrik aksamındaki kısa devreden çıktığı tahmin edilen yangın, çatıya sıçrayıp kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine Simav Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait 2 itfaiye aracı ve Yeşilköy Muhtarlığına ait 1 su tankı ile yangına müdahale edildi. Jandarma ekipleri bölgeye yönlendirildi. 2 saat süren çalışmanın sonunda yangın kontrol altına alındı. Maddi hasarın oluştuğu fabrikada, yangının çıkış sebepleri araştırılıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Simav’da korkutan fabrika yangını
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA