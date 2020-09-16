Simav’da korkutan fabrika yangını

Alınan bilgiye göre, Yeşilköy çıkışındaki panel kontrplak fabrikasının kazan dairesi bölümünde elektrik aksamındaki kısa devreden çıktığı tahmin edilen yangın, çatıya sıçrayıp kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine Simav Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait 2 itfaiye aracı ve Yeşilköy Muhtarlığına ait 1 su tankı ile yangına müdahale edildi. Jandarma ekipleri bölgeye yönlendirildi. 2 saat süren çalışmanın sonunda yangın kontrol altına alındı. Maddi hasarın oluştuğu fabrikada, yangının çıkış sebepleri araştırılıyor.