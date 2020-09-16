Son dakika haberi: 18 gün önce evlenen Sevginur hemşire başından vuruldu! Polis eşi Müslüm Aktaş da tutuklandı...

Bir komşu, 'Yatak odalarımız bitişik. Yarım saat kavga ettiler. Kızın bağırıyordu, 'aç kapıyı gideceğim' diyordu. Silah sesini duyunca hepimiz çıktık ama kızın vurulmuştu' dedi. İşin ilginç tarafı, kızım tüm kıyafetlerini ve ayakkabısını giymiş çantasını hazırlamış o gün. Kızıma o adamın gücü yetmezdi. Sadece vurarak durdurabilirdi, oda onu yaptı. Benim kızım hayatta silah kullanamaz. Kızımı öldürmeye sıkmış resmen, kurşun yüzünden girmiş arkadan çıkmış" diye konuştu.

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Ayrıca Aktaş'ın annesi Ayfer Ayçiçek, "Kızımı sürekli tehdit ediyordu. Kızım bize gelmek istiyordu, oda izin vermemiş. Kızımda evden çıkmaya çalışmış ve tartışma çıkmış. Komşularda buna şahit. Bir süre sonra evde silah sesi duymuşlar. Kızımın intihar etmesinin imkanı yok. Kızım bıçak bile kullanamaz.