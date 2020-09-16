Son dakika haberi: İstanbul'da 4 ayrı mesai saati! İstanbul'da yeni mesai saatleri düzenlemesi nasıl olacak?

Koronavirüs salgınında vaka sayıları artış göstermeye devam ediyor. Bunun en önemli nedenlerinden birisi de sosyal mesafeye yeteri kadar dikkat edilmemesi ve maskelerin olması gerektiği şekilde takılmaması olarak gösteriliyor. Vaka ve ölü sayısındaki artışın ardından ise yeni tedbirleri alınmaya devam ediyor. Bilindiği gibi, Başkan Erdoğan geçen hafta kabine toplantısı sonrasında, salgınla mücadele kapsamında toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu taşınmasının yasaklandığını duyurmuştu. Ardından da Ankara'da mesai saatleri kademelendirilmişti.

İSTANBUL'DA 4 AYRI MESAİ SAATİ

Bunun ardından, İstanbul'da da toplu taşımada sabah ve akşam saatlerinde yaşanan yoğunluğun azaltılması için harekete geçildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan kademeli mesai saatleri ile ilgili son dakika açıklaması gelirken, yeni mesai saatleri nasıl olacak sorusunun cevabı da merak konusu oldu.

İSTANBUL'DA YENİ MESAİ SAATLERİ DÜZENLEMESİ NASIL OLACAK?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan ve Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'dan kademeli mesai saatleri ile ilgili son dakika açıklaması geldi.

İşte, o açıklamalar;