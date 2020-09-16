Son dakika haberi: Müge Anlı 130 bin lirayı çaldığı iddia edilen Yeşim'i buldu!

75 yaşındaki Metin Kahraman bir kafede otururken yanına genç bir kadının geldiğini ve telefon numarasını aldığını, görüşmeye başladıklarını söyledi. Metin Kahraman, daha sonra eşi Hatice Kahraman ile yaşadığı evine geldi. Metin Kahraman'ı arayan Yeşim, gidecek yerinin olmadığını söyledi . Metin Kahraman'ın yanına gelen Yeşim, bir süre evde kalarak 'Abimle buluşmam lazım' diyerek evden ayrıldı. Metin Kahraman'ın iddialarına göre, Yeşim evden ayrılırken tüm birikimlerini aldı.

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BİR ŞEY ÇALMADIM, ÇIKARKEN 4 BİLEZİK VERDİ

Müge Anlı 130 bin lirayı aldığı iddia edilen "Yeşim" isimli kadını buldu. Müge Anlı'ya konuşan Yeşim: "Eşimi boşayacağım deyip evine çağırdı. Adresini verdi, akşam evine gelmemi istedi. Çay ocağında tanıştık, telefonunu verdi. Bir şey çalmadım, çıkarken 4 bilezik verdi. Beni evine davet etti. Hatta komşular görmesin diye akşam gelmemi söyledi. Eve geldiğimde, eşi sürekli telefonla aramaya başladı. Metin beni evin içinde saklamak istedi. Ben kabul etmedim. Eşi beni kendi dayısının oğluna ayarlamaya çalıştı Metin bunu kabul etmedi. Ertesi gün, Hatice Hanım işe gidince Metin bana ayrı bir ev tutmayı teklif etti. " dedi.

Suçlamaları kabul etmeyen Metin Kahraman: "Asla bilezikleri vermedim. Böyle bir şey yapmadım yalan söylüyor." dedi.