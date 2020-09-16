Son Dakika Haberi: Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan korkutan Marmara depremi uyarısı! ‘7.2'lik deprem…’

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tatil yapan Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 9 Eylül'de Şarköy açıklarında meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depreme ilçede yakalandı. Depremi denizde değil dağ bölgesinde beklediklerini söyleyen Ercan, "Kuzey Anadolu kırığı yaklaşık Uçmakdere'nin olduğu yerden Ayvasıl'ın bulunduğu kesimden karaya çıkar. Oradan Güzelköy'ün olduğu Mursallı'nın önünden, Gölcük'e, Gölcük'ten Çokal Barajı'na, oradan da Saroz Körfezi'ne gider. Normalde bilimcilerin kabul ettiği burasının tekrar kırılmasıydı. Ama son deprem bize gösterdi ki bir şaşırtmaca var" dedi.

'MARMARA 2,5 METRE YUNANİSTAN'A KAYACAK'

Depremin dağdan değil, denizin içinde gideceğini ifade eden Ercan, "Denizin içerisinden bir Kuzey Marmara kırığı geçiyor. Tekirdağ depremi dediğimiz ikinci kol, bu kırık üzerinden olacak. Tekirdağ kolunun beklenen deprem odağı da tam Marmara Ereğlisi'nin 10-15 kilometre deniz içinde olacak. 10-15 kilometre deniz içinde granit katmanında patlayacak, doğu-batı doğrultusunda bir patlama gösterecek. Aynı zamanda 1-1,5 metre göçecek ve Marmara'da 2-2,5 metre Yunanistan'a doğru bir kayma yaşanacak. Bu depremin büyüklüğü ne olur derseniz, 7.2 olur. Bu deprem çok büyük olur. Bu deprem nereden nereye kırar derseniz, Büyükçekmece'nin olduğu yerden başlayacak, Marmara Ereğlisi'ni geçecek, Uçmakdere'nin önünden Mürefte, Hoşköy'ün önünden Şarköy, Şarköy'den de Gelibolu yarımadasını kesip, Saroz Körfezi'ne girecek. Oradan Selanik'e kadar gidecek" diye konuştu.