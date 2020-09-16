Son dakika! Karantina kaçaklarına şok! Haklarında soruşturma açılacak!

YURTTA 14 GÜN KALACAKLAR, HAKLARINDA SORUŞTURMA AÇILACAK

Edinilen bilgilere göre, bu süreçte karantina kaçağı olduğu tespit edilen kişiler yurda yerleştirilecek. Karantina kaçakları 14 gün süresince yurtta kaldıktan sonra, dışarı çıktıklarında haklarında adli ve idari işlem yapılacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları bu kişiler hakkında TCK'nın 195'nci maddesinde düzenlenen "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçlamasıyla 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılacak. Toplum sağlığını tehlikeye atmak suçlamasıyla yargılanacak bu kişiler hakkında ayrıca 3 bin 150 TL para cezası da verilecek.