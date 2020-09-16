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Son dakika! Karantina kaçaklarına şok! Haklarında soruşturma açılacak!

'da oldukları sebebiyle karantinada olması gerken fakat karantinaya uymayıp kaçanlar hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. İstanbul Sancaktepe İyimaya Kız Öğrenci Yurdu’na son 3 günde 15 karantina kaçağının yerleştirildiği öğrenildi. Yurda yerleştirilen 15 kişiden 8’i Covid-19 testi pozitif çıktığı halde, karantina şartlarına uymayarak evlerinden çıktı ve polis kontrollerinde yakalandı. Yurttaki diğer 7 kişinin ise Covid-19 testi negatif çıkmasına rağmen temas nedeniyle 14 günlük karantina şartını ihlal edenler olduğu bildirildi.

DHA
Giriş Tarihi: 16.9.2020 13:16 Son Güncelleme: 16.9.2020 13:33 ABONE OL
Son dakika! Karantina kaçaklarına şok! Haklarında soruşturma açılacak!

tedbirleri kapsamında 'da 15 kişinin Sancaktepe'de bulunan İyimaya Kız Öğrenci Yurdu'nda zorunlu gözetim altında tutulduğu öğrenildi. Gelen son dakika bilgilerine göre yurda yerleştirilen 15 kişiden 8'i Covid-19 testinin pozitif çıktığı halde karantina şartlarına uymayarak evlerinden çıktı. Polisin uygulaması sırasında yapılan kontrollerde evlerinin dışında yakalanan Covid-19 teşhisi konan bu kişiler Türkiye genelinde alınan karar nedeniyle Sancaktepe İyimaya Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Yurda yerleştirilen diğer 7 kişinin ise Covid-19 testi negatif çıkmasına rağmen, temas nedeniyle 14 günlük karantina şartını ihlal edenler olduğu bildirildi.

Son dakika! Karantina kaçaklarına şok! Haklarında soruşturma açılacak!

YURTTA 14 GÜN KALACAKLAR, HAKLARINDA SORUŞTURMA AÇILACAK

Edinilen bilgilere göre, bu süreçte karantina kaçağı olduğu tespit edilen kişiler yurda yerleştirilecek. Karantina kaçakları 14 gün süresince yurtta kaldıktan sonra, dışarı çıktıklarında haklarında adli ve idari işlem yapılacak. Cumhuriyet Başsavcılıkları bu kişiler hakkında TCK'nın 195'nci maddesinde düzenlenen "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçlamasıyla 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılacak. Toplum sağlığını tehlikeye atmak suçlamasıyla yargılanacak bu kişiler hakkında ayrıca 3 bin 150 TL para cezası da verilecek.

Son dakika! Karantina kaçaklarına şok! Haklarında soruşturma açılacak!

AVRUPA YAKASINDA DA BİR YURT BELİRLENECEK

Öte yandan 'daki karantina kaçakları için Avrupa yakasında da bir yurt belirleneceği öğrenildi. Polis kontrollerinde tespit edilen karantina kaçaklarının sayısının artması ihtimali nedeniyle yurt sayısının artacağı belirtiliyor.

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Son dakika! Karantina kaçaklarına şok! Haklarında soruşturma açılacak!
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