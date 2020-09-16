Son dakika: Konyaaltı Plajı'nda 'Ölmek istiyorum' çığlıkları ile ortalığı birbirine katmıştı! Yeni haber geldi...

Polis, kayıtları incelediğinde, Dilek M.'nin 14 günlük ev izolasyon kaydının olduğunu tespit etti. Bunun üzerin polis ve cankurtaran ekipleri, kadının etrafında önlem alıp, tatilcileri alana yaklaştırmadı. İhbarla bölgeye çağrılan bir belediye çalışanı ise kadının bulunduğu alanın etrafını ve eşyalarını dezenfekte etti.