Son dakika: Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç? 16 Eylül Sağlık Bakanlığı tablosu ile Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı son dakika gelişmelerini duyurmaya devam ediyor. Salgına karşı topyekun mücadele devam ederken uzmanlar maske ve sosyal mesafenin önemine vurgu yapıyor. Son zamanlarda vaka artışı sebebiyle vatandaşlar her gün vaka, ölü, iyileşen hasta sayısı gibi verilere göz atıyor. Buna göre; Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 16 Eylül 2020 Sağlık Bakanlığı tablosu ile Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı son durum açıklandı mı? İşte son dakika haberinin detayları!
Bakan Fahrettin Koca Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıyor. Haberimizde en son açıklanan 15 Eylül corona virüs ölü ve vaka sayısı yer alıyor. Bakan Koca tarafından 16 Eylül Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
İşte corona virüs vaka ve ölü sayısına ilişkin son değerlendirmeler…
Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakmaya devam ediyor. İyileşenlerimizin sayısı kayıplarımızın sayısını ancak tedbirle geçebilir. Mücadelede GÜÇ BİRLİĞİ yaparsak virüsü yenebiliriz.
Hastalığın bulaşma hızında tespit edilmiş bir yavaşlama yok. Bugün hastalığa yakalanan 1.716 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısı 60'tan fazla. Tek tek mücadele edemeyiz ama birlikte galip gelebiliriz. BİRLİKte TEDBİRlere uyalım.
57 CAN kaybı, 1.527 yeni hasta. Virüs sevdiklerimizi bizden ayırıyor. Bu gidişe dur diyecek olan Birlik ve Beraberlik içinde mücadeledir. TEDBİRde BİRLİK olalım virüse fırsat vermeyelim.
Bugün yapılan yaklaşık 100 bin yeni test ile 1.509 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Virüsü yenecek güç BİRLİKte MÜCADELEdir.