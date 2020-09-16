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Haberler Yaşam Haberleri Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları açıklandı! 15 Eylül 2020 MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama motoru ve kazandıran numaralar!

Online sonuçları açıklandı! 15 Eylül 2020 MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama motoru ve !

ve İdaresi (MPİ) ortaklığında haftanın Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilişi yapılan sonuçları bugün (15 Eylül 2020 Pazartesi) düzenlenecek ile belirlenecek. MPİ canlı çekilişlerini şans oyunu severlere canlı yayın şeklinde aktardığı MP TV üzerinden günün kazandıran numaraları noter huzurunda belli olacak. Bugünkü canlı çekiliş için kupon dolduran ve şanslı numaraları doğru bilerek 19 Milyon Türk Liralık büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen şans oyunu severler 15 Eylül MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları ile günün şanslı numaralarını merak ediyor. ile 15 Eylül 2020 Pazartesi Süper Loto sonuçları canlı yayını ve sorgulama ekranına buradan ulaşabilir biletinize isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz. İşte MPİ Süper Loto çekilişi sonuçları canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı…

Giriş Tarihi: 16.9.2020 07:12 Son Güncelleme: 16.9.2020 07:13 ABONE OL
Süper Loto sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 15 Eylül 2020 Pazartesi Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama motoru BURADA

ve MPİ ( İdaresi) işbirliğiyle bünyesindeki MP TV üzerinden canlı çekilişi yapılan MPİ sonuçları 15 Eylül 2020 Pazartesi günü bellirlendi. MP TV'de şans oyunu severler için canlı yayınlanan Süper Loto canlı çekilişiyle bugün belli olan şanslı numaraları doğru bilmek ve 19 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen şans oyunu severler heyecan ve merak duygularıyla 15 Eylül Süper Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranına erişim sağlamak istiyor.

15 EYLÜL SÜPER LOTO SONUÇLARI CANLI YAYIN! MP TV İZLE…

Süper Loto 15 Eylül çekilişi canlı yayın ile bilet sorgulama motoruna buradan ulaşabilir, ve diğer tüm detaylara ulaşabilirsiniz. İşte MP TV ile 15 Eylül Sayısal Loto sonuçları yayını…

Süper Loto sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 15 Eylül 2020 Pazartesi Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama motoru BURADA

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 15 Eylül Süper Loto sonuçları: 7 - 8 - 46 - 24 - 45 - 33

Şanslı numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Süper Loto sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 15 Eylül 2020 Pazartesi Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama motoru BURADA
  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Süper Loto sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 15 Eylül 2020 Pazartesi Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama motoru BURADA

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları açıklandı! 15 Eylül 2020 MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama motoru ve kazandıran numaralar!
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