ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ASDEP sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu? Tarih açıklandı!

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sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ASDEP sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu? Tarih açıklandı!

Aile Çalışma Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen personel alımı aşamalarından olan sözlü sınavların Temmuz ayında tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Bu kapsamda son günlerde araştırmalar hız kazanırken Bakan Zehra Zümrüt Selçuk beklenen açıklamayı yaptı. Peki, ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak? ASDEP sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 16.9.2020 08:46 Son Güncelleme: 16.9.2020 08:52 ABONE OL
Tarih açıklandı! ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ASDEP sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu?

sonuçları için binlerce vatandaş gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Bu kapsamda 15 Haziran – 14 Temmuz tarihleri arasında personel alımı süreçlerinden olan sözlü sınavlar tamamlanmıştı. Sınava katılım sağlayan adaylar sonuçların açıklanacağı tarih için geri sayıma başladı. Peki, ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak? ASDEP sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu?

ASDEP SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın gerçekleştireceği ASDEP personel alımı için süreç pandemi nedeniyle ertelenmişti. Gerçekleşen sınavların ardından gözler sonuçların açıklanacağı o tarihe çevrildi. Beklenen açıklama geldi. Sonuç açıklama tarihi ile ilgili detaylar Bakan Selçuk tarafından duyuruldu…

Tarih açıklandı! ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ASDEP sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu?

ASDEP SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

sonuçları açıklanma tarihine ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

başvurularıyla ilgili son değerlendirmeleri yaptıklarını söyleyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; "ASDEP sonuçlarını haftaya açıklıyoruz." Açıklamasında bulundu.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİYOR?

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

65 yaşını bitirmemiş olma

Alım yapılacak bölümler için üniversitelerin ilgili alanlarından mezun olmuş olmak.

Tarih açıklandı! ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ASDEP sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu?

ASDEP NEDİR?

, aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerin planlanması ve uygulanması, gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden (eğitim, sağlık, istihdam vs.) yararlanılmasının sağlanması amacıyla sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini de içeren bir Programdır. ile nihai olarak, yaşam koşullarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca Bakanlığımızın sağladığı sosyal yardımların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı yerinde, etkin bir şekilde denetlenebilecektir.

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ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ASDEP sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu? Tarih açıklandı!
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