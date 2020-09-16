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Trafikte dehşet saçan sanığa müebbet

Giriş Tarihi: 16.9.2020 ABONE OL
Trafikte dehşet saçan sanığa müebbet
TEM Otoyolu İSTOÇ Mevkisi'nde 3 Temmuz 2019'da yol verme nedeniyle çıkan tartışmada Serdar Çekiç'i (38) silahla 12 el ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla ikinci kez hakim karşısına çıkan motosiklet sürücüsü Hasan Saytal'a (37) müebbet hapis cezası verildi. Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Saytal'a son sözünün sorulmasının mahkeme heyeti kararını açıkladı. Hasan Saytal "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti sanık Saytal'ın cezasında takdiri indirim uygulamadı.
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Trafikte dehşet saçan sanığa müebbet
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