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'da uyuşturucu operasyonu! Çekiciden 311 kilo likit eroin çıktı...

Emniyeti Müdürlüğü ekiplerince Gürpınar İlçesi’nde seyir halinde bulunan 16 plaka sayılı çekici şüpheli üzerine durduruldu. Araçta yapılan aramalarda 310 kilo 880 gram likit eroin maddesi ele geçirildi. Araç sürücüsü tutuklandı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 16.9.2020 10:08 Son Güncelleme: 16.9.2020 10:13 ABONE OL
Van'da uyuşturucu operasyonu! Çekiciden 311 kilo likit eroin çıktı...

Van Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Gürpınar İlçesi'nde seyir halinde bulunan 16 plaka sayılı çekici durumundan şüphelenilmesi üzerine durduruldu.

Ekiplerce, oluşturulan uygulama noktasında durdurulan 16 plaka sayılı çekicide Narkotik Madde Arama Köpeği Şila ile birlikte arama yapıldı.
Yaklaşık 2 metrelik yakıt deposunun iç kısmını ikiye bölmek suretiyle oluşturulan zulada toplam 310 kilo 880 Gram likit eroin maddesi ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak araç sürücüsü A.Ç. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli işlemleri ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır.

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Van'da uyuşturucu operasyonu! Çekiciden 311 kilo likit eroin çıktı...
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