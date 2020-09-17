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87 yaşındaki adam eşini öldürüp intihar etti

Dehşet haberi 'dan geldi. 87 yaşındaki Hüseyin A. isimli kişi, evlerinin bahçesinde tartıştığı eşi Fatma A.(66)'yı tabancayla vurup öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

DHA
Giriş Tarihi: 17.9.2020 15:54 Son Güncelleme: 17.9.2020 15:58 ABONE OL
87 yaşındaki adam eşini öldürüp intihar etti

Olay, saat 14.00 sıralarında Yaylapınar Süleymaniye Mahallesi Süleymaniye Caddesi'nde meydana geldi. Hüseyin A. ile eşi Fatma A. arasında evlerinin bahçesinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında ruhsatsız tabancasını çeken Hüseyin A., eşi Fatma'yı başından vurdu. Fatma A. kanlar içinde yere yığılırken, Hüseyin A. bu kez tabancayı kendi göğsüne dayayıp, tetiği çekti.

İKİSİNİN DE İKİNCİ EVLİLİĞİYDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hüseyin ve Fatma A. çiftinin öldüğünü belirlendi.
İkisinin de ikinci evlilikleri olan çiftin cenazeleri, otopsi için morga kaldırıldı.

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87 yaşındaki adam eşini öldürüp intihar etti
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