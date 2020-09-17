9 yaşında Kovid-19’dan hayatını kaybetti

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Gafur Kartal'ın kızı Melek Kartal (9), geçen ay rahatsızlanması üzerine Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı. Çeşitli rahatsızlıkları da olduğu öğrenilen ve yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkan Kartal, bir süre hastanede tedavi gördü. Hastalığın ağır seyretmesi üzerine yoğun bakımda tedavisine devam edilen küçük kız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sağlık camiasında büyük üzüntüye yol açan Melek Kartal'ın vefat haberini, İl Sağlık Müdürü Bedir de sosyal medyada paylaşarak büyük acı ve üzüntü içinde olduklarını ifade etti. Bedir, "O bir melekti meleklerin yanına gitti" dedi.