9 yaşındaki kızını koronavirüsten kaybeden baba: Bu işin şakası yok

Kızımı covid servisine yatırdılar. Solunum sıkıntı yaşadı. Allah razı olsun doktorlar çok ilgilendi, ellerinden gelen her şeyi yaptı. Fakat kızım entübe edildi. Akciğer, karaciğer ve böbrekleri iflas etti, makineye bağlandı. Bana da test yapıldı ve sonucu pozitif çıktı. Kızıma virüsün nereden bulaştığını bilmiyoruz. Benim testim pozitif çıkınca evde karantinaya alındım. 13 Eylül'de kızımın ölüm haberi geldi. Karantinadan çıktığım gün, kızımın ölüm haberini öğrendim. Allah işte, kızım beni beklemiş. Herkese sesleniyorum; Çok dikkat etsinler. Bu işin şakası yok. Alay edenler yanlış yapıyorlar. Sağlık çalışanı olduğumuz için koronavirüsten ölenleri, yatanları görüyoruz. Çok acı bir durum. Allah kimseye yaşatmasın. Benim canım gitti başka canlar gitmesin. Lütfen maskenizi takın, mesafeye dikkat edin."