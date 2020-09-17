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2020 aktüel ürünler kataloğu: Yeni haftanın ürünler kataloğu indirimlerinde büyük fırsat!

Birçok market zincirinin her hafta belirli günlerde başlattığı indirim günleri müşterilerin yoğun ilgisini çekerken vatandaşlar bugünde aktüel ürünler kataloğu araştırmasına çıktı. Her hafta birbirinden fırsat dolu sınırlı sayıdaki ürünlerin sahibi olabilmek için binlerce kişi Perşembe günleri mağazalara koşuyor. Bu kapsamda yeni hafta kataloğundaki ürünler araştırılıyor. Peki; 24 Eylül 2020 ürünler kataloğu içerisinde neler var? İşte A101 aktüel ürünler kataloğu ve indirimleri!

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A101 24 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu: Yeni haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu Aldın Aldın indirimlerinde büyük fırsat!

Haftanın aktüel ürünler kataloğu bir sonraki haftaya her zaman olduğu gibi dopdolu indirimlerle geliyor. Elektronikten, mutfak gereçlerine, ev aletlerine ve bilgisayar aksesuarlarına kadar çok çeşitli ürünlerin yer aldığı katalogda sınırlı sayıdaki ürünlere sahip olmak isteyen kişiler Perşembe günleri mağazalara akın ediyor. Peki, Bu hafta ürünler kataloğunda neler var? İşte 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu ve indirimlerin detayları…

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİMLERİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI! 24 EYLÜL'DE DEV İNDİRİM BAŞLIYOR…

Her hafta satışa sunduğu aktüel ürünlerle müşterilerini memnun eden A101 market zinciri yeni hafta kataloğu bugünden vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Ev gereçlerinden teknolojiye ve giyime birbirinden farklı ürünler fırsatlarıyla mağazalarda alıcılarını bekliyor olacak…

A101 24 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu: Yeni haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu Aldın Aldın indirimlerinde büyük fırsat!

, ilk marketini 28 Nisan 2008 tarihinde açmıştır. ''İndirim Marketi" konseptinde işletilen A101, 2008 yılından bu yana müşterilerine düşük fiyatlarla kaliteli gıda ve tüketim ürünleri sunmaktadır. Sloganı "Harca Harca Bitmez"dir.

A101 24 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu: Yeni haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu Aldın Aldın indirimlerinde büyük fırsat!

2019'u 9.000 market ile kapatan , sadece market değil, perakende sektörünün en yaygın zinciridir. Türkiye'nin 81 ilinde ve her ilçesinde faaliyet göstermektedir. Türkiye'de 47 depodan yaz kış demeden 81 il ve her ilçede 9.000 markete 1200'den fazla ürün tedarik edilmektedir.

A101 24 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu: Yeni haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu Aldın Aldın indirimlerinde büyük fırsat!

, en yaygın perakende zinciri olmanın yanı sıra 54.000 çalışanı ve 600'ün üzerinde tedarikçisi ile sektörünün öncüleri arasındadır. A101 Dünya'nın en hızlı büyüyen beşinci perakende şirketi olarak başarısını sınırlarımızın dışına da taşımıştır.

A101 24 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu: Yeni haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu Aldın Aldın indirimlerinde büyük fırsat!

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A101 24 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu: Yeni haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu Aldın Aldın indirimlerinde büyük fırsat!

.

A101 24 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu: Yeni haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu Aldın Aldın indirimlerinde büyük fırsat!

.

A101 24 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu: Yeni haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu Aldın Aldın indirimlerinde büyük fırsat!

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A101 24 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu: Yeni haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu Aldın Aldın indirimlerinde büyük fırsat!

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A101 24 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu: Yeni haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu Aldın Aldın indirimlerinde büyük fırsat!
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