Altın oran nedir, hesaplama nasıl yapılır? Altın oran kaçtır?

Altın oran, çok karışık bir olgu olmasına karşın basit şekilde 'matematik ve sanatta, bir bütünün parçaları arasında gözlemlenen, uyum açısından en yetkin boyutları verdiği sanılan geometrik ve sayısal bir oran bağıntısıdır' şeklinde açıklanabilir.

Altın Oran Nedir?

Altın oranın ilk olarak kimler tarafından keşfedildiği bilinmese bile, Mısırlılar'ın ve Yunanlılar'ın bu konu üzerinde yapmış oldukları bir sürü çalışmalar olduğu görülmektedir. Öklid, milattan önce 300′lü yıllarda yazdığı "elementler" adlı tezinde "ekstrem ve önemli oranda bölmek" olarak altın oranı ifade etseler de durum bundan biraz daha karışıktır. Ve altın oran konusu aslında çok eskiye dayanmaktadır. Mısırlıların Keops Piramidinde, Leonardo da Vinci'nin "İlahi Oran" adlı çalışmada sunduğu resimlerde kullanıldığı bilinen "altın oran" , "Fibonacci Sayıları" olarak da bilinmektedir. Bu altın oran nedir sorusunun biraz daha tanımsal açıklamasıdır.

Altın Oran Yüz

Altın oran yüz genelde güzellikte oran ve uyumun ön planda olduğu anlamına gelir. Altın Oran yaklaşımı neden bazı insanları daha çekici bulduğumuzu bize anlatıyor. Daha doğrusu biz bu bilgiyi bu şekilde yorumluyoruz. Antik çağlardan günümüzdeki teknolojik tasarımlara kadar; sanatçı ve tasarımcılara ilham kaynağı olan Altın Oran; günümüzde estetik operasyonların planlanmasında da kullanılıyor. Özellikle birçok kadın sırf altın orana uyabilmek için ameliyatlarla giriyor. Fakat bu oran bu şekilde de pek elde edilemiyor.

Altın Oran Hesaplama

Altın oran, doğadaki varlıkların yapılarında bulunan çok özel bir orandır. Kaba tabir ile büyüğün küçüğe oranı denir. Doğada en çok belirgin olarak insan vücutlarında, kabuklu deniz hayvanlarında, ağaç dallarında görülmekte.

İnsan yüzünde de birçok altın oran vardır ki özellikle bu konu yüz estetiğini daha çok yakından ilgilendiriyor. Ancak bu oran, bilim adamları ve sanatkar insanların beraberce kabul ettikleri "ideal bir insan yüzü" için geçerlidir. Tabi bu ideal yüz insandan insana değişir. Ama bilimsel çalışmalar gösteriyor ki yüzü altın orana en yakın insanları çekici buluruz. Örneğin üst çenedeki ön iki dişin enlerinin toplamının boylarına oranı altın oranı verir. İlk dişin genişliğinin merkezden ikinci dişe oranı da altın orana dayanır. İnsan yüzünde altın oranlar şöyledir: Yüzün boyu / Yüzün genişliği; dudak- kaşların birleşim yeri arası / Burun boyu; yüzün boyu / Çene ucu-kaşların birleşim yeri arası; ağız boyu / Burun genişliği; burun genişliği / Burun delikleri arası; göz bebekleri arası / Kaşlar arası. Bu oranlar daha da artırılabilir. Peki altın oran hesaplama işlemi nasıl olur?

Altın Oran, pi (π) sayısı gibi rasyonel olmayan bir sayıdır. Ondalık sistemde yazılışı; 1.618033988749894… dür. Bu da altın oran kaçtır sorusunun cevabıdır.

Altın Oran Uygulaması

Altın oranın şimdiki zamanlarda güzellik algısı olarak algılanması sebebiyle birçok uygulama kurulmuştur. Altın oran uygulaması adı altında açılan bu uygulamaların ne kadar doğru olduğu ise şüphe uyandırıcıdır. Çünkü çok fazla uygulama sadece kar amaçlı kurulmuştur. Normal şartlarda altın oran ölçme o kadar kolay bir işlem değildir. Bakıldığında çok kolay bir işlem olarak görünse de işlemde çok minimal sayılar kullanıldığı için yapılışı kolay değildir. Bu uygulamaların bir diğer adı da yüz altın oran hesaplayıcı olarak karşımıza çıkar.

Altın oran örnekleri yok mudur peki? Tabi ki vardır ya da var olduğu söylenenler vardır. Bunlardan bazıları şunlardır: Bukalemun kuyruğu, Mısır Piramitleri, Picasso, ayçiçeği, papatya, Leonardo da Vinci… Örnekler bu şekilde çoğaltılabilir.

Altın oran testi birçok insanın son zamanlarda başvurduğu yahut başvurmak istediği ama zorlandığı durumlardan biridir. Güzellik olgusunun buna bağlanması insanlar arasında altın oran testinin şanını arttırmıştır. Biz bu yazıda altın oranın hangi işlemle hesaplanabildiğini gösterdik. Bu konuda birçok uygulamanın olduğunu da söyledik. Siz de eğer istiyorsanız nu uygulamalardan güvendiğinizi indirerek hesaplayabilirsiniz.