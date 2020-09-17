Api MS Win CRT Runtime l1 1 0 DLL hatası çözümü: APİ MS Win CRT Runtime l1 1 0 DLL hatası nasıl çözülür?

Bu hata bahsettiğimiz gibi diğer hatalardan biraz daha komplike. Çözebilmek için bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Kafanızdaki karışıklıkları gidermek için yazımızı dikkatlice okumanızı öneririz. Haydi hep birlikte inceleyelim.

Api Ms Win Crt Runtime l 1 1 0 dll Hatası Çözümü

Windows işletim sistemi için Microsoft tarafından geliştirilen api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll dosyası, ortaya çıkan bu hatanın ana sebebidir. DLL dosyaları programların ortak işlem yapabilen dosyalardır. Programlar çalışırken sistem bu dosya içinde gerekli dosya arayışına girer. Bu çalışma sistemi bellek kullanımını azaltmak içindir. DLL dosyası çalışan programın bir parçası haline gelmiştir. Bu nedenle tek başına çalışamaz. C++ kütüphanesindeki api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll dosya olmadığında bu hatayı alacaksınız. Peki api ms win crt runtime l1-1-0.dll hatası çözümü nasıl olur? Biz bu yazımızda api ms win crt runtime l1-1-0.dll hatası nasıl çözülür sorusunun cevabını arayacağız.

Bu sorunun birden fazla çözümü olabilir. Ama öncelikle bu sorunu çözmenin en önemli noktası sorunun nerden kaynaklandığını bulmaktır. Çünkü sorunun çözümü belirli olacaktır fakat birden fazla hata sebebi olabilir. Bu yüzden önceliğiniz sorunun nerden ve neden kaynaklandığını bulmaktır. Bu sebeplere birkaç örnek verebiliriz.

- Bilgisayarınıza kötü amaçlı virüsler bulaştığı için bu hataya maruz kalıyor olabilirsiniz. İlk çözüm arayışınız mutlaka bilgisayarınız için genel bir virüs taraması yapmak olacaktır. Bu durum bilgisayarınızla ilgili herhangi bir sorunla karşılaştığınızda dahi ilk başvurmanız gereken yoldur.



- Bu hatayı alma nedenlerinizden biri Windows'un yaptığı güncellemeyi bilgisayarınızın kabul etmemiş olması olabilir. Çünkü Windows sistemi için gerekli olan dosyalar sürekli olarak güncellenir. Sizin de Windows güncellemesini sürekli olarak takip etmeniz gerekmektedir. Bilgisayarınızda güncelleme yaparak bu tarz sorunlara çözüm bulmayı deneyebilirsiniz.



- Bu iki çözüm de sorunu çözmeye yetmemişse ise api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll dosyası bilgisayarınızda eksik olabilir. Bu nedenle sisteminizin 32 ve 64 bit oluşuna göre doğru dll dosyasını indirerek bu hatanın çözüme kavuşmasını deneyebilirsiniz.

Runtime dll Hatası

Runtime dll Hatası birden fazla sebebi olabileceğinden bahsetmiştik. Akla gelen bazı temel çözümler de vardır. Bunlardan ilki bilgisayarınızda bulunan önemli dosyaları yedeklemeniz. Herhangi bir şekilde bir şeyler yanlış giderse en azından bu şekilde kurtarma ihtimaliniz bulunuyor olacaktır.

Ek olarak işletim sisteminizin hangi Windows sürümünü kullandığını bilmeniz gerekiyor. Eğer bilgisayarınız 32 bit Windows sürümünü içeriyorsa api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll dosyasının 32 bit sürümünü, 64 bit Windows sürümünü içeriyorsa dosyanın 64 bit sürümünü indirip dizine atmalısınız. Bilgisayarınızın hangi bit sürümüne sahip olduğunu öğrenmek için yukarıdaki görselde de görebileceğiniz gibi Bilgisayarım > Sistem Özellikleri dizinine gidebilirsiniz.

Bu hatayla karşılaşmanızın bir diğer sebebi ise Microsoft'un bazı Windows güncellemelerinde kayıt defterindeki bazı şeyleri değiştirmesi. api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll hatası aldığınız programı çözebilmek için Windows tuşuna basıp arama kısmına Güncelleştirme yazdığınızda üstteki görseldeki yerden güncellemeleri denetleyebilirsiniz.

Bütün bu çözümleri deneyip hâlâ bir sonuca varamadıysanız geriye son bir çözüm kalıyor: Manuel olarak api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll dosyasını indirip gerekli dizine atmak. Tabii bunun için ilk olarak bilgisayarınızda Windows'un hangi sürümünün olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bunu öğrenmek için Bilgisayar>Sistem Özellikleri dizinine bakabilirsiniz.

Yapmanız gereken şey ilk olarak sisteminize uygun api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll dosyasını indirmek olacaktır. Aşağıda verdiğimiz api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll indirme linklerinden bunu kolayca yapabilirsiniz. Dosyayı indirdikten sonra RAR'dan çıkartın.

İşte yukarıdaki yazmış olduğumuz yazımızda karşınıza çıkabilecek en karışık hatalardan biri olan api ms win crt runtime 1 1 0.dll hatasından bahsettik. Bahsettiğimiz üzere bu hatanın çözümünden önce hangi sorun sebebiyle karşımıza çıktığını belirlemeliyiz. Bu hatayı çözümlemek ise basit bilgisayar bilgileri ile çözümlenebilecek şekilde değildir. Üst düzey bilgisayar bilgisi gerektirir. Dolayısıyla bu hata ile karşılaştığınızda ilk olarak hatanın sebebini belirlemeye çalışın. Bunu yaparken sürüm güncellemelerinizi kontrol etmeyi unutmayın. Basit bir kuraldır fakat unutulduğunda bu hata gibi başka birçok hata ile karşılaşma ihtimaliniz yüksek. Eğer hatanın sebebini bulamadıysanız uzman bir bilgisayar bilimcisine danışmanızı tavsiye ediyoruz.