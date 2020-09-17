Apple One nedir? Abonelik Apple One ücreti ne kadar?

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One nedir? Abonelik ücreti ne kadar?

Bireysel, Aile ve Premium paketler ile alıcısına sunulan One tanıldı. Son dönemlerde revaçta olan özellikleriyle dikkat çeken yeni abonelik modelinde uygulamalara kullanıcılar tek bir kanal üzerinden ulaşabilecek. Teknolojiyle yakından ilgilenenler veya ürünün fiyatı hakkında araştırma yapanlar nedir, ücreti ne kadar gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Buna göre; ? Abonelik ?

Giriş Tarihi: 17.9.2020 11:37 ABONE OL
Apple One nedir? Abonelik ücreti ne kadar?

'ın yeni abonelik modeli tanıtımı yoğun ilgi gördü. Dünya teknoloji devi apple yeni uygulamasıyla abonelere özel birçok kolaylık sağlıyor. Uygun fiyatlı paketleriyle dikkat çeken Apple, One paketleri sayesinde bazı servislerini tek çatı altına toplamış oldu. Teknoloji meraklıları konuya yönelik araştırmalarına hız kazandırdı. Peki ? Abonelik ücreti Apple One ne kadar?

APPLE ONE NEDİR?

Apple One, tüm abonelikleri tek bir yerde toplayıp, daha uygun fiyat sunan bir servis. Time Flies etkinliğinde yeni ürünlerini lanse eden Apple, tüm abonelik hizmetlerini bir arada sunan Apple One adındaki yeni abonelik sistemini tanıttı.

Apple One nedir? Abonelik ücreti ne kadar?

APPLE ONE NEDİR, NE İŞE YARIYOR? ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Time Flies etkinliğinde yeni ürünlerini lanse eden , tüm abonelik hizmetlerini bir arada sunan adındaki yeni abonelik sistemini tanıttı.

Paketler şöyle oldu:

Individual (Bireysel)

Family (Aile Paketi)

Premier

Individual (Bireysel) Apple One Paketi Kapsamı

Apple servislerini tek çatı altında sunan Apple One, hizmetlere ayrı ayrı abone olmaktansa daha uygun fiyata tek pakette abone olma imkanı sağlıyor.

Apple One nedir? Abonelik ücreti ne kadar?

One, içerisinde sunulan servislere göre farklı fiyat etiketlerine sahip çeşitli seçeneklerle geliyor.

Premier paketteki iCloud saklama alanı 2 TB, Family paketindeki iCloud saklama alanı 200 GB ve tek kullanıcılı başlangıç paketinde ise 50 GB iCloud alanı bulunuyor. Başlangıç paketi tek kişiye özelken, diğer paketler ise 6 kişiye kadar ortak kullanılabiliyor.

Bireysel paketi : 14.95 dolar

Aile paketi: 19.95 dolar

Apple One Premium: Aylık 29.95 dolar

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Apple One nedir? Abonelik Apple One ücreti ne kadar?
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