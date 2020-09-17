Apple One nedir? Abonelik Apple One ücreti ne kadar?

Apple'ın yeni abonelik modeli Apple One tanıtımı yoğun ilgi gördü. Dünya teknoloji devi apple yeni uygulamasıyla abonelere özel birçok kolaylık sağlıyor. Uygun fiyatlı paketleriyle dikkat çeken Apple, One paketleri sayesinde bazı servislerini tek çatı altına toplamış oldu. Teknoloji meraklıları konuya yönelik araştırmalarına hız kazandırdı. Peki Apple One nedir? Abonelik ücreti Apple One ne kadar?
Apple One, tüm abonelikleri tek bir yerde toplayıp, daha uygun fiyat sunan bir servis. Time Flies etkinliğinde yeni ürünlerini lanse eden Apple, tüm abonelik hizmetlerini bir arada sunan Apple One adındaki yeni abonelik sistemini tanıttı.
Time Flies etkinliğinde yeni ürünlerini lanse eden Apple, tüm abonelik hizmetlerini bir arada sunan Apple One adındaki yeni abonelik sistemini tanıttı.
Paketler şöyle oldu:
Individual (Bireysel)
Family (Aile Paketi)
Premier
Individual (Bireysel) Apple One Paketi Kapsamı
Apple servislerini tek çatı altında sunan Apple One, hizmetlere ayrı ayrı abone olmaktansa daha uygun fiyata tek pakette abone olma imkanı sağlıyor.
Apple One, içerisinde sunulan servislere göre farklı fiyat etiketlerine sahip çeşitli seçeneklerle geliyor.
Premier paketteki iCloud saklama alanı 2 TB, Family paketindeki iCloud saklama alanı 200 GB ve tek kullanıcılı başlangıç paketinde ise 50 GB iCloud alanı bulunuyor. Başlangıç paketi tek kişiye özelken, diğer paketler ise 6 kişiye kadar ortak kullanılabiliyor.
Bireysel Apple One paketi : 14.95 dolar
Aile paketi: 19.95 dolar
Apple One Premium: Aylık 29.95 dolar