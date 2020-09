Apple One nedir? Abonelik Apple One ücreti ne kadar?

Apple'ın yeni abonelik modeli Apple One tanıtımı yoğun ilgi gördü. Dünya teknoloji devi apple yeni uygulamasıyla abonelere özel birçok kolaylık sağlıyor. Uygun fiyatlı paketleriyle dikkat çeken Apple, One paketleri sayesinde bazı servislerini tek çatı altına toplamış oldu. Teknoloji meraklıları konuya yönelik araştırmalarına hız kazandırdı. Peki Apple One nedir? Abonelik ücreti Apple One ne kadar?

APPLE ONE NEDİR?

Apple One, tüm abonelikleri tek bir yerde toplayıp, daha uygun fiyat sunan bir servis. Time Flies etkinliğinde yeni ürünlerini lanse eden Apple, tüm abonelik hizmetlerini bir arada sunan Apple One adındaki yeni abonelik sistemini tanıttı.