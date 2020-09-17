Aracın ezdiği 2,5 metrelik yılan hayretler içerisinde bıraktı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde son haftalar artan yılan vak'aları vatandaşları tedirgin ederken, yakalanan veya ölü bulunan yılanların boyu 2 metreyi geçiyor. İlçeye merkezi Dereboğaz Mahallesinde Kemal Gümüş tarafından sokakta bir araç tarafından ezilmiş halde ölü bulunan yılanın boyu ise görenleri şaşkına çevirdi.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA DA DEVASA BİR YILAN BULUNMUŞTU

2,5 metre boyundaki yılan ilçe halkının merak konusu olurken, geçtiğimiz haftada ilçe merkezinde yarı baygın bir şekilde boyu 2 metreyi bulan başka bir yılan da yakalanmıştı.