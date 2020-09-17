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Aracın ezdiği 2,5 metrelik yılan hayretler içerisinde bıraktı

'in Pazaryeri ilçesinde son günlerde artış gösteren yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor. Yakalanan ya da ölü bulunan yılanların boyu 2 metreyi geçiyor. Bugün bir aracın ezdiği 2.5 metrelik dev yılan ise görenleri hayrete düşürdü.

İHA
Giriş Tarihi: 17.9.2020 14:39 Son Güncelleme: 17.9.2020 14:48 ABONE OL
Aracın ezdiği 2,5 metrelik yılan hayretler içerisinde bıraktı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde son haftalar artan yılan vak'aları vatandaşları tedirgin ederken, yakalanan veya ölü bulunan yılanların boyu 2 metreyi geçiyor. İlçeye merkezi Dereboğaz Mahallesinde Kemal Gümüş tarafından sokakta bir araç tarafından ezilmiş halde ölü bulunan yılanın boyu ise görenleri şaşkına çevirdi.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA DA DEVASA BİR YILAN BULUNMUŞTU

2,5 metre boyundaki yılan ilçe halkının merak konusu olurken, geçtiğimiz haftada ilçe merkezinde yarı baygın bir şekilde boyu 2 metreyi bulan başka bir yılan da yakalanmıştı.

Mahallede yılan ve akrep istilası! Korkudan uyuyamıyorlar...

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Aracın ezdiği 2,5 metrelik yılan hayretler içerisinde bıraktı
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