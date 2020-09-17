Asitçi enişteye 5.3 milyon lira tazminat cezası

İstanbul Ataşehir'de, 5 yıl önce bir restoranda eşinin yeğeninin yüzüne asit içerikli madde attığı gerekçesiyle 12 yıl hapse çarptırılan Cihan Araçman'a yönelik açılan tazminat davası karara bağlandı. Araçman, toplam 5 milyon 330 bin 379 lira maddi ve manevi tazminat ödemeye mahkum edildi. Duruşmaya, davacı anne Işıl Güven ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan davacı avukatı, davanın kabulüne karar verilmesini istedi. Bunun üzerine davalı avukatı söz alarak, "Tazminat hesapları fahiştir. Sigortanın yaptığı ödemelerin mahsup edilmesini talep ediyoruz" dedi. Davanın kabulüne karar veren mahkeme, 4 milyon 770 bin 379 lira maddi tazminatın haksız fiil tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte Araçman'dan tahsili ile Y.K.'ye vekaleten anne Işıl Güven'e verilmesine hükmetti. Mahkeme Y.K.'nin manevi tazminatın kabulü ile davacı tarafa 500 bin lira ödemesine karar verirken, anne Işıl Güven'e 60 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildi. Araçman'ın emlak konut yatırım ortaklığı ve şirketlerine müzekkere yazılarak adına kayıtlı gayrimenkullerinde tedbirin devam edeceği belirtildi.