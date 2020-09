Bakan Koca: Koronavirüs sonu yaklaşan bir salgındır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilmelisiniz ki koronavirüs salgını, sonu yaklaşan bir salgındır" dedi. Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Fahrettin Koca özetle şunları söyledi:Bilmenizi isterim ki gerçekte düşünüldüğü gibi yalnız değilsiniz. Sizi düşünen aileniz olduğu gibi sizi düşünen bir devletiniz var. Sağlık ordunuz var.Bilmelisiniz ki koronavirüs, sonu yaklaşan bir salgındır. Aşı konusunda dünya kamuoyuna yansıyan bilgiler, umut veren bilgilerdir. Bilim dünyası yıl sonuna kadar sonuç alacağı konusunda hemfikirdir. İngiltere, Almanya ve Çin uygulamayı başlatmış durumdadır. Biz de Türkiye olarak aşı çalışmasını sürdürürken en erken tedarik teşebbüsümüzü başlattık. Salgında son kritik ayları yaşıyor olabiliriz. Çin Sinavok aşısının Türkiye'deki ilk uygulamasına Hacettepe Üniversitesi'nde 3 sağlık çalışanında başlandı.Biz kendi yurttaşı önünde, vermesi gereken insanlık sınavını veremeyen duruma düşmedik. Biz güçlüyüz ve güçlü kalmaya devam etmeliyiz. Salgının başından bu yana pozitif tanı konmuş her hastamız, gerekli sağlık hizmetini muntazam şekilde almıştır, almaya devam etmektedir.İlk döneme kıyasla sağlık çalışanlarımızın yükü 4-5 kat artmış durumda. Kendinizi sağlık çalışanlarının yerine koyun. Eşi benzeri fedakarlıkların sonu artık ölüm olmasın.Son hafta günlük ortalama vaka sayısının son ay günlük ortalama vaka sayısına göre en çok hasta olan iller: Kayseri yüzde 39,37, Ankara yüzde 38.84, Mersin yüzde 36.99.Sokağa çıkma gibi bir yasak söz konusu değil. Bilim Kurulu'nun şu an öyle bir önerisi bulunmuyor.Okulların açılmasıyla ilgili genel karar alınmıştı. Hazırlık ve 1. sınıfların 21'inde açılmasıyla ilgili bakanlıklar bir çalışma yaptılar. Bu dönemde 2+5 gün şeklinde bir uygulamaya geçilecek. Salgının çok yoğun olduğu illerde ise gerektiğinde Hıfzıssıhha kurulları başlatmama kararı alabilir. 2-3 hafta içerisinden salgının durumu tekrar değerlendirilip ona göre kademeli geçişin olup olmayacağı ya da nasıl olacağı değerlendirilecek.HES uygulamasının indirilmediği cep kalmamalıdır.Türkiye'de dün 112 bin 645 Kovid-19 testi yapıldı, 1771 kişiye hastalık tanısı konuldu. 63 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, toplam can kaybı 7 bin 249, ağır hasta sayısı da 1351 oldu. 1342 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 262 bin 602'ye yükseldi. Hastalarda zatürre oranı 7.1 olarak açıklandı.