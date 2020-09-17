Barışmak için buluştuğu eşini 8 yerinden bıçakladı

Bir araya gelen çift arasında henüz bilinmeyen tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Samet Y., üzerindeki bıçakla eşi Sevda Y.'yi 8 yerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edilirken, Samet Y. ise olayın yaşandığı 600 metre uzaklıktaki Dağkapı Meydanı'na giderek, akrabası olduğunu öğrenen T.K.'yı telefonla arayarak yanına gelmesini istedi. Bir süre sonra buluşma yerine gelen T.K.'yı da aynı bıçakla yaralayan Samet Y. olay yerinden uzaklaşarak izini kaybettirdi.