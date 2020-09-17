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Binbaşı yaşamını yitirdi

AA
Giriş Tarihi: 17.9.2020 ABONE OL
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kayseri'deki 12'nci Hava Üs Komutanlığı'nda görevli Binbaşı Halil İbrahim Kaya'nın Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi. MSB'den yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi: "Kayseri'deki 12'nci Hava Üs Komutanlığı'nda görevli mesai arkadaşımız Binbaşı Halil İbrahim Kaya, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede vefat etmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Başımız sağ olsun."
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Binbaşı yaşamını yitirdi
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