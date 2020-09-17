Bitlis'e yasa dışı yollardan giren 205 sığınmacı yakalandı

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kaçak olarak yurda giren sığınmacılara yönelik operasyon düzenledi. Bitlis'te yurda yasa dışı yollarla giren 205 sığınmacı yakalandı, organizatörlük yapan 5 kişi ise gözaltına alındı.

205 SIĞINMACI YAKALANDI

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, sığınmacı ve kaçakçılarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda il merkezinde durdurulan 1 kamyon ve 2 minibüste 205 sığınmacı yakalandı, organizatörlük yaptığı belirlenen İ.G, E.A, S.K, T.D. ve K.D. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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