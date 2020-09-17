Bursa'da 4 bıçak darbesiyle öldürülmüş olarak bulundu! Şoke eden gerçek ortaya çıktı

'FURKAN'I BEN DEĞİL, ÖMER ÖLDÜRDÜ'

Tutuklu sanıklardan Muhammet Demirci, ölen Furkan Kahraman'ın eşi Ezginur Demirci'yi sürekli telefonla arayarak rahatsız ettiğini öne sürerek, şunları ifade etti:

"Eşimden Furkan'ın kadınlara düşkün biri olduğunu öğrendim. Furkan'ı Bursa'ya çağırmak için plan yaptık. Sosyal medyada sahte kadın profili açtık. Oradan Furkan'la konuşmaya başladık. Konuyu ve planı arkadaşım Ömer'e anlattım. İnandırıcı olsun diye Ömer'in kız kardeşi Fatma'nın sesli olarak Furkan ile görüşmesini sağladık. Bursa'ya gelmeye ikna ettik. Furkan'ı terminalde Ömer karşıladı. Kamyonete bindiler. Ben de arka koltuktan gizlendiğim yerden çıktım. Silahı Furkan'ın kafasına dayadım. Ezginur'u evden aldık. Olay yerine götürdük. Furkan'ı kamyonetten indirip elini kelepçeleyip, ayaklarını bağladım, ağzını bantla yapıştırdım.Nalburdan aldığım keser sapıyla Furkan'a vurdum. Ömer'e 'gerisini sen hallet' dedim. Ezginur'la arabaya bindim. Arabayla uzaklaştık. Ömer telefonla aradı. Tekrar olay yerine dönüp, Ömer'i aldık. Ne yaptığını sordum, 'Bir şey yapmadım' dedi. Ömer olay yerine dönmemizi istedi. Arabadan inen Ömer, mont, cüzdan ve cep telefonu ile geri geldi. Ömer, sopa ile cebinden çıkardığı bir şeyi dereye attı. Furkan'ı ben değil Ömer öldürdü."