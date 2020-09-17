Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 16 Eylül 2020 Milli Piyango MPİ ile Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama

Çılgın Sayısal Loto'nun bugünkü dev çekilişi öncesi heyecan üst seviyeye çıktı. Geçtiğimiz haftalarda büyük ödülü kazanan numaraların doğru tahmin edilememesi nedeniyle ödül 61.573.150 TL'ye kadar yükseldi. Sayısal Loto'nun tarihindeki en yüksek ikramiyeli çekilişi büyük ilgi gördü. İnternet üzerinden kuponlar oluşturulmaya devam ederken, Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta açıklanacak sorusunun cevabı ise merak konusu oldu. 16 Eylül 2020 Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Peki, Sayısal Loto sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak?

16 EYLÜL SAYISAL LOTO SONUÇLARI VE HIZLI BİLET SORGULAMA

Sayısal Loto'nun dün akşam noter huzurunda gerçekleştirilen büyük çekilişin ardından kazandıran numaralar merak konusu oldu. 16 Eylül Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama motoru için ayrıntıları inceleyiniz.