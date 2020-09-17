Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 16 Eylül 2020 Milli Piyango MPİ ile Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama

Çılgın Sayısal Loto'nun bugünkü dev çekilişi öncesi heyecan üst seviyeye çıktı. Geçtiğimiz haftalarda büyük ödülü kazanan numaraların doğru tahmin edilememesi nedeniyle ödül 61.573.150 TL'ye kadar yükseldi. Sayısal Loto'nun tarihindeki en yüksek ikramiyeli çekilişi büyük ilgi gördü. İnternet üzerinden kuponlar oluşturulmaya devam ederken, Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta açıklanacak sorusunun cevabı ise merak konusu oldu. 16 Eylül 2020 Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Peki, Sayısal Loto sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak?
Sayısal Loto'nun dün akşam noter huzurunda gerçekleştirilen büyük çekilişin ardından kazandıran numaralar merak konusu oldu. 16 Eylül Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama motoru için ayrıntıları inceleyiniz.
16 EYLÜL SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI
Çılgın Sayısal Loto'nun 20. çekilişi bu akşam noter huzurunda yapıldı. KAZANDIRAN NUMARALAR: 35 - 85 - 25 - 19 - 47 - 57 + 55 (Joker)
BÜYÜK ÖDÜL 60 MİLYON TL'Yİ AŞTI
Milli Piyango'nun Çılgın Sayısal Loto oyununda bu akşam büyük ödül miktarı 61.573.150 TL olarak belirlendi.
ÇILGIN SAYISAL LOTO HAKKINDA BİLGİLER
Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.
Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.
Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.