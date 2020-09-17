d3dx9_39 dll hatası ve çözümü: d3dx9_39 dll hatası nasıl çözülür?

Tam oyunun kurulumu biterken ya da oyunu kurduktan sonra ilk açılışını yaparken d3dx9_39 dll hatası karşımıza çıkabilir. Eksik dosya hatası olarak bilinen d3dx9_39 dll hatasıyla ilk kez karşılaşanlar ne yapacaklarını şaşırabilirler. Bu hata eksik dosya hatası olduğu için çözümü eksik dosyayı bulmakla başlamak gerekir. d3dx9_39 dll hatası nasıl çözülür? Konusunda sizlere detayları hazırladık. d3dx9_39 dll nereye atılır? İşte merak edilenler…

d3dx9_39 dll hatası

d3dx9_39 dll genelde bir program yüklerken karşılaşılan hatalardan biridir. Bu hata eksik dosya nedeniyle ortaya çıkar. d3dx9_39 dll hatası alanlar karşılarına şu şekilde bir uyarı çıkmaktadır:

"Program d3dx9_39.dll bilgisayarınızda eksik olduğundan başlayamıyor. Bu sorunu çözmek için programı yeniden yüklemeyi deneyin."

Bu hatanın çözümü oldukça basittir. Hata ile ilgili Google arama motoruna "d3dx9_39 dll hatası" şeklinde arama yaptığınızda karşınıza birçok çözüm önerisi çıkacaktır. Çözüm ise "d3dx9_39 dll indir" şeklinde başlayan linklerdedir. Fakat dikkat etmeniz en önemli şey; bu dosyalar virüslü olabilir. İndireceğiniz web sitenin güvenirliğini kontrol etmelisiniz. İndirdiğiniz dosyayı da muhakkak virüs taramasından geçirmenizi tavsiye ederiz.

d3dx9_39 dll nereye atılır?

İndirdiğiniz d3dx9_39 dll dosyasını C:/Windows/System32 klasörünün içerisine yapıştırmalısınız. Eğer işletim sisteminiz 64 bit ise; indirdiğiniz dll dosyasını C:\Windows\SysWOW64 klasörü içine kopyalamalısınız. Yüklediğiniz yerde aynı dosya var ve size uyarı geliyorsa, eski dosyanızı yedeklemenizi tavsiye ederiz. Daha sonra Başlat sekmesinden Çalıştır uygulamasını açıyoruz. regsvr32 d3dx9_39.dll komutunu yazarak OK tuşuna basıyoruz.