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Haberler Yaşam Haberleri d3dx9_39 dll hatası ve çözümü: d3dx9_39 dll hatası nasıl çözülür?

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Bilgisayarlarda oluşan hatalar bazen can sıkıcı olabiliyor. Bir oyun yüklerken veya oynarken, bir uygulama yüklerken veya açarken bir hata uyarısı ile karşılaşabiliriz. Bu hatayı çözmek oldukça vaktimizi alabilir. İşte bu hatalardan biri de . Son zamanlarda League Of Legends oyunu oynayanlar bu hatayı çok sık almaya başladı. ? Sorunun yanıtını sizlere anlatacağız. İşte d3dx9_39 dll hatası ve çözümü ile ilgili merak edilenler...

Giriş Tarihi: 17.9.2020 16:30 Son Güncelleme: 17.9.2020 16:35 ABONE OL
d3dx9_39 dll hatası ve çözümü: d3dx9_39 dll hatası nasıl çözülür?

Tam oyunun kurulumu biterken ya da oyunu kurduktan sonra ilk açılışını yaparken d3dx9_39 dll hatası karşımıza çıkabilir. Eksik dosya hatası olarak bilinen d3dx9_39 dll hatasıyla ilk kez karşılaşanlar ne yapacaklarını şaşırabilirler. Bu hata eksik dosya hatası olduğu için çözümü eksik dosyayı bulmakla başlamak gerekir. d3dx9_39 dll hatası nasıl çözülür? Konusunda sizlere detayları hazırladık. d3dx9_39 dll nereye atılır? İşte merak edilenler…

d3dx9_39 dll hatası

d3dx9_39 dll genelde bir program yüklerken karşılaşılan hatalardan biridir. Bu hata eksik dosya nedeniyle ortaya çıkar. d3dx9_39 dll hatası alanlar karşılarına şu şekilde bir uyarı çıkmaktadır:

"Program d3dx9_39.dll bilgisayarınızda eksik olduğundan başlayamıyor. Bu sorunu çözmek için programı yeniden yüklemeyi deneyin."

Bu hatanın çözümü oldukça basittir. Hata ile ilgili Google arama motoruna "d3dx9_39 dll hatası" şeklinde arama yaptığınızda karşınıza birçok çözüm önerisi çıkacaktır. Çözüm ise "d3dx9_39 dll indir" şeklinde başlayan linklerdedir. Fakat dikkat etmeniz en önemli şey; bu dosyalar virüslü olabilir. İndireceğiniz web sitenin güvenirliğini kontrol etmelisiniz. İndirdiğiniz dosyayı da muhakkak virüs taramasından geçirmenizi tavsiye ederiz.

d3dx9_39 dll nereye atılır?

İndirdiğiniz d3dx9_39 dll dosyasını C:/Windows/System32 klasörünün içerisine yapıştırmalısınız. Eğer işletim sisteminiz 64 bit ise; indirdiğiniz dll dosyasını C:\Windows\SysWOW64 klasörü içine kopyalamalısınız. Yüklediğiniz yerde aynı dosya var ve size uyarı geliyorsa, eski dosyanızı yedeklemenizi tavsiye ederiz. Daha sonra Başlat sekmesinden Çalıştır uygulamasını açıyoruz. regsvr32 d3dx9_39.dll komutunu yazarak OK tuşuna basıyoruz.

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d3dx9_39 dll hatası ve çözümü: d3dx9_39 dll hatası nasıl çözülür?
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