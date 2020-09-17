Dalton atom modeli nedir? Dalton atom modeli kısa özellikleri

Dalton Atom Modeli ismini John Dalton'dan almıştır. Fikir babası John Dalton olan bu kuramın atom teorisine göre kimyasal bir bileşik, iki veya daha çok sayıda elementlerin basit bir oranda birleşmesi sonucunda meydana gelir. John Dalton ayrıca Dalton atomların bağıl kütlelerini de bulmuştur. Bunu kimyasal tepkimelere giren maddeler arasındaki kütle ilişkilerine istinaden keşfetmiştir. Dalton atom modeli nedir? Merak edilenleri ayrıntılı şekilde açıkladık. Dalton atom modeli neye benzer? İşte yanıtı…

DALTON ATOM MODELİ NEDİR?

Dalton Atom Modeli ilk kez 1805 yılında John Dalton tarafından ortaya çıkarılmıştır. John Dalton 6 Eylül 1766 yılında doğmuş, 27 Temmuz 1844 yılında hayatını kaybetmiş olan İngiliz kimyager, meteorolog ve fizikçidir. John Dalton Modern Atom Teorisi ile ünlü olmuştur. Ayrıca renk körlüğü üzerine de çalışmalar yaptığı bilinmektedir. John Dalton'un atom teorisi Sabit Oranlar Kanunu'nu açıklamak üzere ortaya atılmış bir teoridir. Günümüzde modern atom kuramı Dalton'un kuramına dayanır. Fakat bu kısımların bazıları değiştirilmiştir. Daltonun atom teorisi daha çok kimyasal reaksiyonları açıkladığı için, maddelerin anlaşılmasına ve özelliklerinin ortaya çıkmasında büyük fayda sağlamıştır. Kütlenin korunumu kanunu, Katlı oranlar yasası gibi iki önemli kuram ortaya çıkar. Bu nedenle Dalton Atom Modeli ilk bilimsel atom teorisi olarak kabul edilmiştir.

DALTON ATOM MODELİ ÖZELLİKLERİ

İşte Dalton atom modeli kısaca özellikleri:

Elementler atom adı verilen son derece küçük taneciklerden oluşur.

Bir elementin bütün atomları birbirinin aynıdır, yani bu atomların boyutları eşittir, aynı kütleye sahiptir ve kimyasal özellikleri aynıdır. Ancak bir elementin atomları diğer bütün elementlerin atomlarından farklıdır.

Bileşikler birden çok elementin atomlarından oluşmuştur. Herhangi bir bileşikteki iki elementin atom sayılarının oranı bir tam sayı ya da basit tam sayılı bir kesirdir.

Kimyasal tepkimeler, yalnızca atomların birbirinden ayrılması, birbirleri ile birleşmesi ya da yeniden düzenlenmesinden ibarettir, atomların yok olmasına ya da oluşmasına yol açmaz.

DALTON ATOM MODELİ RESMİ

Dalton atom modeli neye benzer? Sorusunun yanıtını Dalton atom modeli resmini vererek yanıtlayalım.

DALTON ATOM MODELİ EKSİKLİKLERİ