Direnç nedir? Direnç renk kodları ve hesaplama formülü tk1

Direnç aslında hayatımızın bir parçası halindedir. Neredeyse tüm elektronik devrelerde direnç bulunur. Sadece kullanım alanına göre farklı görevleri vardır. Direnç değeri hesaplanarak devrede meydana gelen sorunlar çözülür. Bir elektrik devresinde direnç değeri Ohm Yasası sayesinde hesaplanmaktadır. Direnç hesaplama konusunu ayrıntılı bir şekilde aktaracağız. Direnç formülü ve direnç çeşitleri ile ilgili detayları hazırladık. İşte merak edilenler…

DİRENÇ NEDİR?

Direnç Ohm Yasasına göre elektrik devrelerinde uçları arasında gerilim düşüşüne sebep olan devre elemanı olarak adlandırılmaktadır. Elektrik güçlerine göre; büyük güç, küçük güç olmak üzere ikiye ayrılır. Büyük güç 2 W üstündeki dirençlere, küçük güç ise 2 W altındaki dirençlere deniliyor. Bir de kullanım gereksinimlerine göre dirençler vardır. Sabit direnç, ayarlı direnç, termistör, PTC direnç, NTC direnç, Foto direnç kullanımına göre direnç türleridir.

DİRENÇ ÇEŞİTLERİ

Sabit Direnç

Sabit direnç değerleri olan alanlarda kullanılır. Hassasiyetleri oldukça yüksektir.

Ayarlı Direnç

Değişken direnç değerleri olan alanlarda kullanılır. Hassasiyet önemli değildir.

Termistör

Isı etkisi ile değeri değişen alanlarda kullanılır.

PTC Direnç

Açılımı; Positive Temperature Coefficient. Pozitif ısıl katsayılı direnç olarak bilinir. Isı etkisi ile değeri artan direnç alanlarında kullanılır.

NTC Direnç

Açılımı; Negative Temperature Coefficient. Negatif ısıl katsayılı direnç olarak bilinir. Isı etkisi ile değeri düşen direnç alanlarında kullanılır.

Foto Direnç

Işık etkisi ile değeri değişen direnç olarak bilinir. Bu alanlarda kullanılır.

DİRENÇ RENK KODLARI

Dirençlerin üzerinden 4 ya da 5 adet renkli şeritler yer alır. Direnç renk kodları dirençlerin üzerine çizilen renk şeritlerinde yer alır. Dirençlerin değer ve toleranslarını gösterir. Renk kodlarını hesaplayabilmek için AB*10^C bu formül kullanılır.

Renk 1. band 2. band 3. band (çarpan) 4. band (tolerans) Isıl katsayısı Siyah 0 0 ×100 Kahverengi 1 1 ×101 ±1% (F) 100 ppm Kırmızı 2 2 ×102 ±2% (G) 50 ppm Turuncu 3 3 ×103 15 ppm Sarı 4 4 ×104 25 ppm Yeşil 5 5 ×105 ±0.5% (D) Mavi 6 6 ×106 ±0.25% (C) Mor 7 7 ×107 ±0.1% (B) Gri 8 8 ×108 ±0.05% (A) Beyaz 9 9 ×109 Altın ×0.1 ±5% (J) Gümüş ×0.01 ±10% (K) Boş ±20% (M)

DİRENÇ HESAPLAMA

Direnç hesaplamak için Ohm Yasası kullanılır. Ohm direnç birimidir. Elektrik devrelerde direnç, gerilim ve akım arasındaki ilişki hesaplanmış olur. Direnç hesaplama formülü ile hesaplama yapabilirsiniz. Direnç formülü şu şekildedir...

DİRENÇ FORMÜLÜ

Direnç temelde üç değişkene bağlı olarak hesaplanır. Özdirenç, malzemenin uzunluğu ve kesit alanıdır. Direncin formülü şu şekildedir:

R: Direnç,

L: Malzemenin boyu,

A: Malzemenin kesit alanıdır.