DNS sunucusu yanıt vermiyor hatası ne demek? DNS sunucusu yanıt vermiyor hatası ve çözümü

DNS kelimesi, Domain Name System'in kısaltılmış halidir. DNS (Domain Name System), alan adıyla IP adreslerini birbiri ile eşleştiren veritabanı anlamına gelmektedir. DNS'in, internetin telefon rehberi olarak adlandırılmasının bir nedeni de budur. Ancak bazı zamanlarda ayarların bozulması, servis sağlayıcılarından veya farklı sebeplerden kaynaklı olarak DNS sunucuları arıza vermektedir. Bu gibi durumlarda bilgisayarınız, DNS sunucusu yanıt vermiyor şeklinde bir hata verebilir. DNS sunucusu hatasını çözmek için ayarlarda değişiklik yapılması veya güncelleme işlemlerinin gerçekleştirilmesi sorunun çözülmesini sağlayacaktır.

DNS sunucusu nedir?

İnternet adreslerinin kullanımını kolaylaştırmak amacıyla bir web sitesi ismi oluşturulmuştur ve kullanıcılar bu isim ile siteye giriş yaparlar. Aynı zamanda her web sitesinin kendine özel bir IP adresi vardır. Ancak IP adresleri oldukça karmaşık yapıdadır. Bu uzun ve karmaşık IP adreslerini ezberlemek oldukça güçtür. DNS sunucusu, giriş yaptığınız internet adreslerinin ve web sitelerinin IP adreslerini kayıtlı tutmaktadır.

DNS sunucusu neden hata veriyor olabilir?

Bilgisayar kullanıcılarının 'DNS sunucusu yanıt vermiyor' şeklinde bir hata veya sorunla karşılaşması mümkündür. 'DNS sunucusu hata vermiyor' şeklinde karşılaştığınız hataların farklı sebepleri olabilir. Bu sorunun çözümü için hatanın ne sebeple gerçekleştiğini bulmak önemlidir. DNS sunucusu yanıt vermiyor hatasının sebepleri aşağıdakilerden herhangi biri olabilir;

Bilgisayarınızda kullanmakta olduğunuz anti-virüs programlarından

İnternet servis sağlayıcısındaki çeşitli sorunlardan

Arızalı modem veya arızalı internet bağlantılarından

Arızalı TCP, IP, DHCP'den kaynaklanıyor olabilir.

DNS ayarları nedir?

DNS sunucusu hata verdiği durumlarda DNS ayarları ile ilgili değişiklikler yapmanız gerekebilir. DNS ayarlarının değiştirilme sebepleri şunlar olabilir;

Şifrelendirilmiş DNS kullanıyor olmak

DNS sunucusunun hızını arttırmak istemek

DNS ayarlarından kaynaklanan engellenmiş siteleri kullanamamak ve engellenmiş web sitesine giriş yapabilmek

İnternet adreslerindeki gezintileri günlüğe kayıtlı tutmayan DNS kullanmak

DNS sunucusu yanıt vermiyor hatası nasıl düzeltilir?

DNS sunucusu yanıt vermiyor hatası ile karşılaşanların sıklıkla merak ettikleri konu bu sorunu nasıl çözecekleridir.

Aşağıdaki yöntemleri deneyerek sorunu çözmeniz mümkündür.

Telefon, tablet veya bilgisayarınızdaki ağa bağlanma aşamasında sorun yaşarsanız bir başka cihaz ile ağa bağlanmayı deneyin. Örneğin, tablet ile giriş yapabildiğiniz web sitesine, telefonunuz ile giriş yapamıyorsanız, problem cihazınız ile ilgilidir.

DNS bağlantısını test etmenin bir diğer yolu ise farklı bir tarayıcı kullanmayı denemektir.

Ağa bağlanmanızı sağlayan modemi ve yönlendiriciyi kapatıp yeniden başlatabilirsiniz. Böylelikle önbellek temizlenmiş olur ve DNS sorunu çözülebilir.

Bilgisayarınızı Ethernet aracılığı ile yönlendiriciye bağlamayı deneyebilirsiniz.

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