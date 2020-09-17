DNS sunucusu yanıt vermiyor hatası ne demek? DNS sunucusu yanıt vermiyor hatası ve çözümü

DNS kelimesi, Domain Name System'in kısaltılmış halidir. DNS (Domain Name System), alan adıyla IP adreslerini birbiri ile eşleştiren veritabanı anlamına gelmektedir. DNS'in, internetin telefon rehberi olarak adlandırılmasının bir nedeni de budur. Ancak bazı zamanlarda ayarların bozulması, servis sağlayıcılarından veya farklı sebeplerden kaynaklı olarak DNS sunucuları arıza vermektedir. Bu gibi durumlarda bilgisayarınız, DNS sunucusu yanıt vermiyor şeklinde bir hata verebilir. DNS sunucusu hatasını çözmek için ayarlarda değişiklik yapılması veya güncelleme işlemlerinin gerçekleştirilmesi sorunun çözülmesini sağlayacaktır.
DNS sunucusu nedir?
İnternet adreslerinin kullanımını kolaylaştırmak amacıyla bir web sitesi ismi oluşturulmuştur ve kullanıcılar bu isim ile siteye giriş yaparlar. Aynı zamanda her web sitesinin kendine özel bir IP adresi vardır. Ancak IP adresleri oldukça karmaşık yapıdadır. Bu uzun ve karmaşık IP adreslerini ezberlemek oldukça güçtür. DNS sunucusu, giriş yaptığınız internet adreslerinin ve web sitelerinin IP adreslerini kayıtlı tutmaktadır.
DNS sunucusu neden hata veriyor olabilir?
Bilgisayar kullanıcılarının 'DNS sunucusu yanıt vermiyor' şeklinde bir hata veya sorunla karşılaşması mümkündür. 'DNS sunucusu hata vermiyor' şeklinde karşılaştığınız hataların farklı sebepleri olabilir. Bu sorunun çözümü için hatanın ne sebeple gerçekleştiğini bulmak önemlidir. DNS sunucusu yanıt vermiyor hatasının sebepleri aşağıdakilerden herhangi biri olabilir;
DNS ayarları nedir?
DNS sunucusu hata verdiği durumlarda DNS ayarları ile ilgili değişiklikler yapmanız gerekebilir. DNS ayarlarının değiştirilme sebepleri şunlar olabilir;
DNS sunucusu yanıt vermiyor hatası nasıl düzeltilir?
DNS sunucusu yanıt vermiyor hatası ile karşılaşanların sıklıkla merak ettikleri konu bu sorunu nasıl çözecekleridir.
Aşağıdaki yöntemleri deneyerek sorunu çözmeniz mümkündür.